Ecco un esempio di configurazione a bassa tensione che utilizza un alimentatore da 100 W e tre tipi di luci: faretti Lily, luci su piedistallo Calla e una striscia luminosa per esterni da 80 pollici. Sia i faretti Lily che i piedistalli Calla sono da 8 W ciascuno, mentre la striscia luminosa da esterno da 80 pollici è da 19 W.

Piedistalli Calla (8 x 6) + 1 striscia luminosa da esterno (19 x 1) + Faretto Lily (8 x 3) = 91 W