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Trasforma il tuo spazio esterno con l'illuminazione paesaggistica a bassa tensione

Trasforma il tuo spazio esterno con l'illuminazione paesaggistica a bassa tensione

31 marzo 2024

Uno dei vantaggi dell'illuminazione connessa è la facilità d'uso, indipendentemente dal fatto che controlli le luci utilizzando l'app Hue, i comandi vocali, i sensori di movimento o gli interruttori connessi. Inoltre, questa soluzione è anche incredibilmente facile da configurare (sì, anche in caso di luci per esterni!) grazie alla gamma a bassa tensione delle luci connesse per esterni. Queste soluzioni offrono anche una serie versatile di opzioni a bassa tensione, sia per le luci per vialetti per camminare con sicurezza sia per quelle da giardino in grado di creare l'atmosfera giusta per ogni occasione. 

Cos'è l'illuminazione esterna a bassa tensione?

Low-volt è una collezione di illuminazione a basso voltaggio offerta da Philips Hue e appositamente progettata per i tuoi spazi esterni. Invece di essere collegate direttamente alla rete elettrica domestica (chiamata anche illuminazione a tensione di linea), le luci a bassa tensione si collegano semplicemente a qualsiasi presa a muro standard. La tensione di linea in Nord America è 120 V e 230 V nella maggior parte delle altre parti del mondo. L'illuminazione a bassa tensione utilizza un trasformatore per ridurre tale tensione.

Il trasformatore della collezione Philips Hue Low-volt si trova all'interno dell'alimentatore (PSU) Philips Hue, che nell'UE è disponibile nelle varianti da 100 W e da 40 W. 

Spazio esterno illuminato con illuminazione esterna a bassa tensione.

Come installare l'illuminazione esterna a bassa tensione?

Quando imposti l'illuminazione esterna a bassa tensione, ti serviranno solo tre cose per iniziare:

  • Alimentatore (PSU)
  • Apparecchio di illuminazione a bassa tensione
  • Cavi

Nota: tutti gli apparecchi di illuminazione a bassa tensione sono dotati dei cavi necessari. Tutte le unità base includono sia un alimentatore che i cavi necessari. Controlla la confezione per assicurarti di avere tutto il necessario per iniziare.

  1. Posiziona l'apparecchio di illuminazione dove preferisci, assicurandoti che si trovi entro 15 metri dalla lampada Philips Hue più vicina in casa o da Hue Bridge.
    (Ti chiedi perché? Le luci intelligenti Philips Hue formano una rete mesh in cui ciascuna luce estende il segnale Zigbee. Se la luce è troppo lontana dalla luce più vicina o dal Bridge Hue, non sarà in grado di comunicare con il tuo sistema.)
  2. Collega il cavo di prolunga tra l'apparecchio di illuminazione e l'alimentatore. Se la lampada si trova abbastanza vicino all'alimentatore, questo passaggio potrebbe non essere necessario.
  3. Collega l'alimentatore a una presa esterna.
  4. Aggiungi la luce al tuo sistema nell'app Hue.
Questa è una configurazione di luce connessa per esterni molto semplice con cui iniziare, ma il sistema a bassa tensione consente di aggiungere anche altre soluzioni sempre con la massima semplicità.
Mani che collegano l'illuminazione per esterni a bassa tensione Philips Hue a un connettore a T per ampliare una configurazione di illuminazione.

Scegliere l'alimentatore giusto per il proprio setup

Quando aggiungi nuove lampade a bassa tensione alla tua configurazione esistente, tieni presente che un alimentatore può alimentare solo un certo numero di elementi. Per capire quante luci puoi utilizzare su un singolo alimentatore, devi sommare il wattaggio degli apparecchi di illuminazione:

Configurazione a bassa tensione con alimentatore da 40 W

Ecco un esempio di configurazione a bassa tensione che utilizza un alimentatore da 40 W e due tipi di luci: faretti Lily e luci a piedistallo Calla. Sia i faretti Lily che i piedistalli Calla sono 8 W ciascuno, risultando in questa configurazione:

Lily (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W

Schema di una configurazione di illuminazione per esterni Philips Hue collegata a un alimentatore da 40 watt.

Configurazione a bassa tensione con alimentatore da 100 W

Ecco un esempio di configurazione a bassa tensione che utilizza un alimentatore da 100 W e tre tipi di luci: faretti Lily, luci su piedistallo Calla e una striscia luminosa per esterni da 80 pollici. Sia i faretti Lily che i piedistalli Calla sono da 8 W ciascuno, mentre la striscia luminosa da esterno da 80 pollici è da 19 W. 

Piedistalli Calla (8 x 6) + 1 striscia luminosa da esterno (19 x 1) + Faretto Lily (8 x 3) = 91 W

Schema di una configurazione di illuminazione per esterni Philips Hue collegata a un alimentatore da 100 watt.
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