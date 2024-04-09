31 marzo 2024
Uno dei vantaggi dell'illuminazione connessa è la facilità d'uso, indipendentemente dal fatto che controlli le luci utilizzando l'app Hue, i comandi vocali, i sensori di movimento o gli interruttori connessi. Inoltre, questa soluzione è anche incredibilmente facile da configurare (sì, anche in caso di luci per esterni!) grazie alla gamma a bassa tensione delle luci connesse per esterni. Queste soluzioni offrono anche una serie versatile di opzioni a bassa tensione, sia per le luci per vialetti per camminare con sicurezza sia per quelle da giardino in grado di creare l'atmosfera giusta per ogni occasione.