크리스마스트리 밑으로 기어들어가 전구를 꽂는 게 지겨우세요? 아니면 자기 전에 발끝으로 서서 전구를 뽑는 게 귀찮으신가요? Philips Hue smart plug만 있으면 크리스마스에 그런 성가시고 귀찮은 일은 잊으셔도 됩니다. 트리 조명을 Hue smart plug에 연결하면 머리를 나뭇가지에 찔릴 일 없이 손쉽게 켜고 끌 수 있습니다.

Hue smart plug를 이용하면 크리스마스 트리 조명도 다른 Philips Hue 조명처럼 Hue 앱이나 smart 액세서리, 또는 음성으로 손쉽게 제어할 수 있습니다.

반짝반짝 아이디어: Hue 앱에서 루틴을 설정하여 아침에 일어나기 직전에 크리스마스 트리 조명을 켜고 잠자리에 들면 자동으로 꺼지도록 하세요.