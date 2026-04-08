2023년 11월 10일
크리스마스는 많은 사람들에게 특별한 시기입니다. 가족과 함께 트리를 장식하고 집을 꾸미면서 지난 크리스마스의 추억을 되새길 수 있죠. 올해는 이러한 크리스마스 조명 장식 아이디어를 활용하여 더욱 특별한 추억을 만들어 보세요.
2023년 11월 10일
크리스마스는 많은 사람들에게 특별한 시기입니다. 가족과 함께 트리를 장식하고 집을 꾸미면서 지난 크리스마스의 추억을 되새길 수 있죠. 올해는 이러한 크리스마스 조명 장식 아이디어를 활용하여 더욱 특별한 추억을 만들어 보세요.
크리스마스트리 밑으로 기어들어가 전구를 꽂는 게 지겨우세요? 아니면 자기 전에 발끝으로 서서 전구를 뽑는 게 귀찮으신가요? Philips Hue smart plug만 있으면 크리스마스에 그런 성가시고 귀찮은 일은 잊으셔도 됩니다. 트리 조명을 Hue smart plug에 연결하면 머리를 나뭇가지에 찔릴 일 없이 손쉽게 켜고 끌 수 있습니다.
Hue smart plug를 이용하면 크리스마스 트리 조명도 다른 Philips Hue 조명처럼 Hue 앱이나 smart 액세서리, 또는 음성으로 손쉽게 제어할 수 있습니다.
반짝반짝 아이디어: Hue 앱에서 루틴을 설정하여 아침에 일어나기 직전에 크리스마스 트리 조명을 켜고 잠자리에 들면 자동으로 꺼지도록 하세요.
크리스마스에서 가장 기대되는 순간 중 하나는 선물을 열어보는 것입니다. 선물 사이에 Hue Go 를 놓아두면 트리 아래 보물창고가 더욱 매력적으로 보일 것입니다. smart 램프를 나뭇가지 사이로 각도를 조절하여 설치하면 연말 장식에 독특한 분위기를 더할 수 있습니다.
반짝반짝 아이디어: 아이들이 크리스마스트리 아래 놓인 선물에 너무 관심을 보인다면, Hue Go와 함께 Hue 모션 센서를 설치해 보세요. 아이들이 너무 가까이 다가가면 불이 켜지고, 산타가 지켜보고 있다는 것을 알게 될 거예요.
전통적인 크리스마스 줄전구는 잊고 대신 lightstrip을 사용해 보세요. Lightstrip은 유연하기 때문에 화환 안에 감아 넣거나 트리 뒤에 둘러 넣을 수 있습니다. 사이드 테이블이나 수납장 뒤에 하나 설치하고 그 앞에 크리스마 상식품들을 놓아보세요. 그 위에 모조 눈을 조금 뿌려 한층 환하게 빛나게 만드는 것도 좋습니다!
반짝반짝 아이디어: 방에 장면을 설정한 후 장면 카드에서 재생 아이콘을 탭하여 역동적인 효과를 더하세요. 색상 변경이 가능한 조명이 해당 장면의 색상을 순환하며 연말연시 장식에 드라마틱한 분위기를 더합니다.
크리스마스 디너에 화사한 센터피스가 빠지면 섭섭하죠. 직접 준비하시든 구입한 부케를 사용하시든Flourish 펜던트 등을 사용해 부드러운 빛으로 환하게 밝혀주세요. 한 가지 더! Flourish 펜던트 등은 수백만 가지 색을 지원하기 때문에 잘 맞는 색을 골라 센터피스를 더욱 돋보이게 만들 수 있습니다.
좋은 아이디어: smart 조명 시스템에 Philips Hue 조명이 여러 개 있는 경우 Hue 앱에서 각 조명을 해당 방으로 구분할 수 있습니다. 크리스마스 장식을 구성하는 조명들을 모두 포함하는 '구역'을 만들면 집 전체의 크리스마스 축하 분위기를 더 빠르게 설정할 수 있습니다.
Iris 테이블 램프에는 은은한 백라이트와 메인 조명 기능(벽을 향해 비추면 가장 효과적입니다)이 모두 있어서 원하는 방식으로 홀리데이 장식에 포인트를 줄 수 있습니다. 작은 크리스마스 마을에 빛을 비추거나, 좋아하는 눈사람 장식품 뒤 벽에 빛이 스며들도록 연출해 보세요.
반짝반짝 아이디어: 눈을 내리게 해 봐! 낚시줄을 사용해 천장에 종이 눈송이를 붙여주세요. 하지만 벽과 Irish 테이블 램프 사이에 붙여 주셔야 합니다. 빛이 비추면 눈송이들이 뒤쪽 벽에 흥미로운 그림자를 만들어 겨울 분위기를 연출합니다.
12월 하면 빼놓을 수 없는 게 바로 집 밖에 설치된 크리스마스 조명이죠. 집 외관과 어울리는 색을 선택하세요: 지붕 처마를 따라 큰 줄조명을 설치한 다음 그 아래에 고드름처럼 보이게 작은 조명을 달아 깔끔한 룩을 연출하거나 무지개색 조명을 달아 색다른 느낌을 만들어 보는 것도 좋습니다.
반짝반짝 아이디어: Philips Hue smart 옥외 조명은 옥외 크리스마스 조명 설치를 손쉽게 향상시켜 줍니다. Lily 스포트라이트처럼 색을 지원하는 옥외 조명을 선택해 크리스마스 테마 톤으로 설정하면 연말연시 분위기를 만끽하실 수 있을 겁니다.
Philips Hue 앱( Philips Hue app을 사용하여 전통적인 빨간색과 녹색 테마, 모던한 은빛 파란색 장면 또는 완전히 다른 색상 팔레트로 크리스마스 분위기를 연출해 보세요. 크리스마스 장식은 개인적인 취향에 따라 달라지며, smart 조명을 활용하는 방식 또한 마찬가지입니다.