음악에 맞춰 크리스마스 조명을 동기화하고 싶으신가요? 플레이리스트에 맞춰 나무가 춤추길 원하시나요? 음악 동기화 기능을 사용하면 꾸며진 공간이 마치 살아있는 조명 쇼처럼 변모합니다.

Philips Hue + Spotify 연동 기능을 사용해 본 적이 없다면, 정말 멋진 연말연시 선물을 받게 될 거예요! Hue 앱의 동기화 탭에서 이 기능을 사용하여 좋아하는 음악에 맞춰 춤추는 맞춤형 크리스마스 조명 쇼를 만들 수 있습니다.