간단한 계획부터 시작하세요. 초점이 될 구역(출입구, 창문, 집입로, 거실)을 매핑하고 색 구역(주황색, 보라색, 녹색, 빨간색)을 할당한 다음 픽스처(스포트라이트, 스트립 조명, 테이블 램프)를 결정하면 됩니다. Hue 앱에서 회로 조합을 테스트하고 안전한 옥외 배선을 위해 각 회로에 라벨을 붙이세요.

옥외 장식을 위해서는 옥외 조명 컬렉션을 살펴보시고, 실내 조명을 위해서는 모든 실내 조명 옵션을 둘러보세요.