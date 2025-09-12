Het licht dat de sfeer van het feest maakt

De bolvormige lampen van Festavia met hun stijlvolle, opvallende Lightguide ontwerp zijn een mooie aanvulling op je buitenruimte - of ze nu aan of uit zijn! Elke Lightguide lamp bevat een speciale binnenbuis die de kleur, helderheid en richting van het licht perfect met elkaar in balans brengt voor een optimaal effect. Pas ze helemaal aan zoals jij wilt: stel een verloop in van meerdere kleuren over de slinger, kies uit seizoensgebonden lichtscènes of gebruik speciale lichteffecten om de sfeer van feestjes, bijzondere gelegenheden of ontspannen momenten buiten perfect te matchen.