*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 14 m verlenging
Schep een knusse sfeer of zorg voor kleurrijke partyvibes rond je terras, veranda, of in welke buitenruimte dan ook met een prachtige vertoning van kleuren, of ze nu een kleurverloop creëren of geanimeerde lichteffecten afspelen. Deze verlenging kan worden gebruikt om twee lichtslingers aan je stopcontact te kunnen koppelen met behulp van de inbegrepen T-aansluiting. Het maakt het ook mogelijk om de lichtslinger toe te voegen aan een opstelling met laagspanning. Lichtslingers met bolvormige lampen kunnen niet end-to-end worden verlengd.
Lengte
Verpakking
Productkenmerken
- 14 m met 20 lampen
- Vervangbare lampen met een helderheid van 50 lumen
- Volspectrum licht (1000-20.000 K)
- Muzieksynchronisatie en dynamische effecten
- Inclusief verlengstekker
Eenvoudige Plug & Play instellen
De Festavia lichtslingers met bolvormige lampen werken op laagspanning, wat betekent dat je ze eenvoudig kunt aansluiten op een bestaand stopcontact met de meegeleverde voeding. Er is geen gecompliceerde herbedrading nodig. Je kunt ook extra lichtslingers toevoegen aan een bestaand laagspanningssysteem en ze integreren met je andere verlichting overal in je buitenruimte. Lichtslingers met bolvormige lampen kunnen niet achter elkaar worden verlengd, maar je kunt twee slingers aansluiten op de voeding met behulp van een T-connector die bij de slinger voor verlenging wordt geleverd.
Duurzaam ontworpen, ongeacht het weer
Of het nu regent, zonnig is of sneeuwt, de Festavia slingers met bolvormige lampen zijn ontworpen voor het hele jaar door gebruik buiten. Deze lampen hoef je niet meer op te bergen. Laat ze gewoon hangen voor elke gelegenheid. Elke duurzame, glasachtige lamp is waterdicht, weerbestendig, onbreekbaar en vervangbaar, voor het geval dat!
Feest met alle kleuren, ontspan met een warme gloed
Gekleurde geïntegreerde LED's met Chromasync™ technologie laten deze slingers met bolvormige lampen schijnen in helder wit en gekleurd licht, perfect voor buitenfeestjes. Speel je muziek af voor een feestje? Synchroniseer je lampen dan met je favoriete nummers en zie hoe de kleuren bewegen op de muziek. Zodra het tijd is om te ontspannen, dim je de lampen naar een hele zachte gloed in een warme tot koelwitte tint licht. Creëer een gezellige sfeer met een lichtscène of speciaal effect, zoals Sprankelende kaars.
Het licht dat de sfeer van het feest maakt
De bolvormige lampen van Festavia met hun stijlvolle, opvallende Lightguide ontwerp zijn een mooie aanvulling op je buitenruimte - of ze nu aan of uit zijn! Elke Lightguide lamp bevat een speciale binnenbuis die de kleur, helderheid en richting van het licht perfect met elkaar in balans brengt voor een optimaal effect. Pas ze helemaal aan zoals jij wilt: stel een verloop in van meerdere kleuren over de slinger, kies uit seizoensgebonden lichtscènes of gebruik speciale lichteffecten om de sfeer van feestjes, bijzondere gelegenheden of ontspannen momenten buiten perfect te matchen.
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof