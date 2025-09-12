Schep een knusse sfeer of zorg voor kleurrijke partyvibes rond je terras, veranda, of in welke buitenruimte dan ook met een prachtige vertoning van kleuren, of ze nu een kleurverloop creëren of geanimeerde lichteffecten afspelen. Deze verlenging kan worden gebruikt om twee lichtslingers aan je stopcontact te kunnen koppelen met behulp van de inbegrepen T-aansluiting. Het maakt het ook mogelijk om de lichtslinger toe te voegen aan een opstelling met laagspanning. Lichtslingers met bolvormige lampen kunnen niet end-to-end worden verlengd.