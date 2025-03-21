Ondersteuning

Voel je welkom thuis

Laat je verlichting je automatisch thuis verwelkomen, verlicht je voortuin en oprit automatisch, en nog veel meer - alleen met Philips Hue!

Voel je welkom thuis met Philips Hue

Beleef de Philips Hue opritverlichting

Hue Outdoor Geofencing

Slimme lampen die je thuis verwelkomen

Nooit meer thuiskomen in een donker huis! Laat je lampen automatisch aan gaan vlak voordat je thuis komt en uit gaan wanneer je vertrekt, met de automatiseringen Thuiskomen en Vertrekken.

Hue Outdoor-verlichtingsapp

Laat je lampen automatisch aan gaan bij beweging

Laat je lampen automatisch aan gaan wanneer de buitensensor activiteit detecteert, voor een veilig gevoel rond je woning. De buitensensor detecteert bewegingen en schakelt de verlichting automatisch in, waardoor ongewenste gasten worden opgemerkt en je je veiliger voelt rond je woning.

Hue Outdoor-verlichtingstimers

Geef de indruk dat je thuis bent

Zorg met één tik in de Philips Hue app voor extra gemoedsrust. Met de automatisering Aanwezigheid nabootsen kun je de indruk wekken dat je gewoon thuis bent, ook al ben je weg. Of je kunt je lampen aan en uit zetten, waar ter wereld je ook bent.

Populairste verlichtingsproducten voor buiten

Flash Sale -25%
Resonate muurlamp

Hue White and Color Ambiance

Resonate muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Appear muurlamp

Hue White and Color Ambiance

Appear muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Lily XL tuinspot

Hue White and Color Ambiance

Lily XL tuinspot
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Festavia lichtslinger

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger
Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik

119,99 €

Flash Sale -25%
Lily buitenspotlamp

Hue White and Color Ambiance

Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*

349,99 €

Flash Sale -25%
Buitensensor

Hue

Buitensensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Weerbestendig
Automatiseert je verlichting

59,99 €

Flash Sale -25%
Amarant verstraler

Hue White and Color Ambiance

Amarant verstraler
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*

189,99 €

Flash Sale -25%
Discover verstraler voor buiten

Hue White and Color Ambiance

Discover verstraler voor buiten
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*

199,99 €

Flash Sale -25%
Impress buitenlamp op sokkel

Hue White and Color Ambiance

Impress buitenlamp op sokkel
Bedraad
Matzwarte afwerking
400 x 100 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*

189,99 €

Flash Sale -25%
Philips Hue Secure camera met verstraler

Hue

Philips Hue Secure camera met verstraler
End-to-end data encryptie
1080p HD-video
Wit en gekleurd licht
Wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van je woning

309,99 €

Flash Sale -25%
Resonate Down muurlamp

Hue White and Color Ambiance

Resonate Down muurlamp
Levensduur van ±10 jaar
Direct draadloos dimmen
Hue Bridge vereist

119,99 €

Flash Sale -25%
Lightstrip Outdoor, 5 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Outdoor, 5 meter
1x Lightstrip 5 m
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*

239,99 €

Flash Sale -25%
Impress buitenwandlamp

Hue White and Color Ambiance

Impress buitenwandlamp
Bedraad
Matzwarte afwerking
240 x 120 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*

149,99 €

Maak de achtertuin mooier

Verfraai je omgeving

Verfraai je buitenomgeving

Met buitenverlichting van Philips Hue kun je je tuin transformeren voor elke gelegenheid, met prachtige, kleurrijke slimme verlichting.

Meer informatie over Philips Hue

Philips Hue is het slimme verlichtingssysteem waarmee je gemakkelijk de juiste sfeer kunt creëren zowel voor binnen als buiten. Breng je buitenomgeving tot leven met een reeks speciaal ontworpen buitenlampen.

