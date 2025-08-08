Speciaal licht voor speciale gelegenheden

Familie of vrienden op bezoek? Stel je buitenlampen in voor de gelegenheid. Decoreer jouw tuin met elegante Festavia lichtsnoeren met bolvormige lampen. Verlicht de gevel van je woning met permanente Festavia lampen, laat een LED strip langs borders en paden lopen of voeg kleurrijk licht toe aan je tuin met sokkellampen en spots. Met deze lampen voeg je magie toe aan gezellige etentjes op het balkon, aan een barbecue op het terras of aan een feestje in de achtertuin. Maak kleurrijke scènes of langzaam bewegende dynamische effecten om optimaal van deze speciale momenten te genieten.