Verfraai je buitenomgeving

Laat je fantasie de vrije loop en creëer de allermooiste tuin met Philips Hue. Je kunt de sfeer aanpassen aan elke gelegenheid: een groot feest, een intiem diner of een moment van ontspanning op een late zomeravond.

Ervaar de Hue buitenlampen

Hue outdoor app kleuren

De perfecte sfeer voor buiten

Tover een saaie achtertuin om tot een prachtige buitenplaats met Philips Hue. Plaats gekleurde lampen, spotjes of pad- en wandverlichting in je tuin en creëer met sprankelende kleuren de perfecte setting voor bijzondere momenten.

Hue warmwit tot koelwit licht voor buiten

Ontspan met warmwit tot koelwit licht

Maak je avonden langer met Philips Hue buitenverlichting. Creëer de juiste sfeer op je terras, balkon of veranda en ontspan. Van het warme witte licht van een zomerzon tot het ijskoude daglicht van de winter: je kunt het hele jaar door genieten van elke tint wit licht die bij je stemming past.

Creëer een sfeervol balkon met Festavia feestverlichting: bolvormige buitenlampen die ’s nachts slim roze en geel licht uitstralen. Perfect voor lange zomeravonden.

Speciaal licht voor speciale gelegenheden

Familie of vrienden op bezoek? Stel je buitenlampen in voor de gelegenheid. Decoreer jouw tuin met elegante Festavia lichtsnoeren met bolvormige lampen. Verlicht de gevel van je woning met permanente Festavia lampen, laat een LED strip langs borders en paden lopen of voeg kleurrijk licht toe aan je tuin met sokkellampen en spots. Met deze lampen voeg je magie toe aan gezellige etentjes op het balkon, aan een barbecue op het terras of aan een feestje in de achtertuin. Maak kleurrijke scènes of langzaam bewegende dynamische effecten om optimaal van deze speciale momenten te genieten.

Video over installeren en uitbreiden van Hue Outdoor

Eenvoudig te installeren en uit te breiden

Fleur donkere paden op, creëer hoogtepunten in je tuinaanleg of creëer een unieke sfeer op het terras. Je kunt het eenvoudig zelf doen, met behulp van Hue spots of sokkellampen. Het systeem heeft een laag voltage, is veilig voor gebruik in je tuin en eenvoudig te installeren. Vergeet de elektricien: jij beslist wat je toevoegt en hoe.

Populaire verlichtingsproducten voor buiten

Calla sokkellamp

Hue White and Color Ambiance

Calla sokkellamp
Laagspanning
Matzwarte afwerking
105 x 252 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar

129,99 €

Het artikel is bijna uitverkocht

Impress sokkellamp (laagspanning)

Hue White and Color Ambiance

Impress sokkellamp (laagspanning)
Laagspanning
Matzwarte afwerking
400 x 100 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar

189,99 €

Lily buitenspotlamp

Hue White and Color Ambiance

Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*

349,99 €

Lightstrip Outdoor, 5 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Outdoor, 5 meter
1x Lightstrip 5 m
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*

239,99 €

Verlengkabel voor buiten 2,5m

Hue

Verlengkabel voor buiten 2,5m
Verlengsnoer
Lengte van 2,5 m
Inclusief T-stuk

24,99 €

Impress buitenwandlamp (laagspanning)

Hue White and Color Ambiance

Impress buitenwandlamp (laagspanning)
Laagspanning
Matzwarte afwerking
240 x 120 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar

159,99 €

Het artikel is bijna uitverkocht

Lucca buitenwandlamp

Hue White

Lucca buitenwandlamp
Inclusief E27 LED-lamp
Warmwit licht (2700 K)
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*

99,99 €

Ontdek het gastvrij thuiskomen

Voel je welkom thuis met Philips Hue

Lampen die je thuis verwelkomen!

Automatiseer je verlichting om je thuis te verwelkomen. Philips Hue lampen verlichten je voortuin en oprit automatisch wanneer je aankomt.

Meer informatie over Philips Hue

Philips Hue is het slimme verlichtingssysteem waarmee je gemakkelijk de juiste sfeer kunt creëren zowel voor binnen als buiten. Breng je buitenomgeving tot leven met een reeks speciaal ontworpen buitenlampen.

Buitenlampen

Buitenlampen

Maak je keuze uit onze collectie buitenlampen. Speciaal ontworpen voor alle weersomstandigheden.
Hue Bridge

Hue Bridge

De Hue Bridge is het hart van je slimme verlichtingssysteem. Hiermee sluit je tot wel 50 binnen- en buitenlampen aan en geniet je van eindeloze mogelijkheden.
Regelsystemen

Regelsystemen

Van de Philips Hue app tot draadloze slimme schakelaars en meer: er zijn veel slimme manieren om je woningverlichting te regelen.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

