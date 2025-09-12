* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Kablet Secure-kamera med skrivebordsstativ
La Philips Hue holde øye med hjemmet ditt! Få en klar og tydelig 1080p HD-livestream, slå på lysene eller motta et varsel på mobilenheten din når det oppdages bevegelse eller lyd og annet. Dette kablede sikkerhetskameraet leveres med et skrivebordsstativ, slik at du kan plassere det hvor som helst i hjemmet ditt.
Høydepunkter
- Ende-til-ende-kryptering
- 1080P HD-video
- Plugges i stikkontakten
- Stativ inkludert
Få alt med Philips Hue Bridge
Med en Hue Bridge får du hele utvalget av sikkerhetsfunksjoner for smarte hjem: lys- og lydalarmer, automatisk imitasjon av tilstedeværelse og muligheten til å utvide oppsettet for hjemmesikkerheten – eller smartbelysningen.
Overvåk hjemmet ditt
Motta varsler direkte på mobilenheten din hver gang Secure-kameraet oppdager bevegelse. Opprett aktivitets- eller pakkesoner, og bli varslet avhengig av hva som utløser bevegelsen, for eksempel en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke.
Få det til å se ut som om du er hjemme
Bruk Secure-kameraet ditt med automatisk imitasjon av tilstedeværelse og toveis-talefunksjon for å gjøre hjemmet ditt enda sikrere – og få enda litt mer sjelefred med det samme.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart