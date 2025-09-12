La Philips Hue holde øye med hjemmet ditt! Få en klar og tydelig 1080p HD-livestream, slå på lysene eller motta et varsel på mobilenheten din når det oppdages bevegelse eller lyd og annet. Dette kablede sikkerhetskameraet leveres med et skrivebordsstativ, slik at du kan plassere det hvor som helst i hjemmet ditt.