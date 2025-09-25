Bruk vår raske sammenligningsguide for å finne ut hvilket styringssystem for smart hjemmebelysning som passer best for dine behov.
Nyhet
Bridge Pro
Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.
Versjon
Høydepunkter
- Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
- Bruk lys som motion sensors med MotionAware™
- Gir deg surroundbelysning med Hue Sync og innebygd sikkerhet
- Kompatibel med Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- Avansert kryptering med Zigbee Trust Center
Hue Bridge eller Hue Bridge Pro?
Størrelse på smartbelysningsoppsettet
Maksimalt antall lys per Hue Bridge
Maksimalt antall kontroller per Hue Bridge
Lagringskapasitet og hastighet for lysscener
MotionAware™ Bruk lys som bevegelsessensorer
Lag automatiseringer
Internett-tilkobling
Plassering
Zigbee sikkerhetssystembeskyttelse
Få tilgang til alle fordelene med smartbelysning
Hue Bridge er nøkkelen til smarthjemopplevelser du aldri har sett maken til.
All-in-one-kontroll
Hue Bridge låser opp våre mest avanserte og populære funksjoner, alt i Philips Hue appen.
Kontroll over hele hjemmet fra hvor som helst
Hue Bridge og Hue Bridge Pro gir deg tilgang til smarthjemsystemet fra hvor som helst via Hue appen. Styr lysene, motta sikkerhetsvarsler – eller bare konfigurer systemet til å kjøres etter en tidsplan med automatiseringer.
Hue MotionAware™
Med denne spennende nye funksjonen som er eksklusiv for Hue Bridge Pro, kan belysningssystemet intuitivt reagere på bevegelsene dine rundt i hjemmet. Ved å bruke 3 eller 4 lys i samme rom kan du opprette et bevegelsesområde som registrerer din tilstedeværelse og utløser eventuelle lys du tilordner det. Du trenger ingen egen bevegelsessensor!
Mer kapasitet, raskere prosessor
Sammenlignet med Hue Bridge har Hue Bridge Pro tre ganger så stor kapasitet, støtte for over 150 lys, over 50 tilbehør, 500 scener og fem ganger raskere svartider med nye Hue Chip Pro.
Zigbee-sikkerhet
Ditt personvern er vår prioritet. Zigbee og Philips Hue forhindrer uautorisert tilgang til smartlyssystemet ditt.
Spørsmål og svar
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.