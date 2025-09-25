Support
Nærbilde av fronten på Hue Bridge Pro

Nyhet

Bridge Pro

Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.

Versjon

Høydepunkter

  • Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
  • Bruk lys som motion sensors med MotionAware™
  • Gir deg surroundbelysning med Hue Sync og innebygd sikkerhet
  • Kompatibel med Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Avansert kryptering med Zigbee Trust Center
Finn produktmanualen din

Hue Bridge eller Hue Bridge Pro?

Bruk vår raske sammenligningsguide for å finne ut hvilket styringssystem for smart hjemmebelysning som passer best for dine behov.

Hue Bridge

Hue Bridge Pro

Størrelse på smartbelysningsoppsettet

Medium oppsett
Stort oppsett

Maksimalt antall lys per Hue Bridge

50
150+

Maksimalt antall kontroller per Hue Bridge

12
50+

Lagringskapasitet og hastighet for lysscener

Stor kapasitet, rask respons
Svært stor kapasitet – 3 ganger mer kapasitet Ultrarask – 5 ganger raskere enn Hue Bridge

MotionAware™ Bruk lys som bevegelsessensorer

Lag automatiseringer

Internett-tilkobling

Koblet til ruteren via ethernetkabel
Koblet til ruteren via ethernetkabel eller Wi-Fi

Plassering

Nær ruteren
Hvor som helst i hjemmet ditt

Zigbee sikkerhetssystembeskyttelse

AES-128 bitkryptering per enhet
Forbedret AES-128-bit full systemkryptering ved hjelp av Zigbee Trust Center

Få tilgang til alle fordelene med smartbelysning

Hue Bridge er nøkkelen til smarthjemopplevelser du aldri har sett maken til.​

Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem.

All-in-one-kontroll

Hue Bridge låser opp våre mest avanserte og populære funksjoner, alt i Philips Hue appen.

Et par som ser på TV med en oppslukende TV-surroundbelysning som lyser i rødt, oransje og gult smartlys.

Lyssynkronisering

Med Hue Sync kan du synkronisere lysene dine med TV-en, musikken og spillingen.
Et Hue kablet sikkerhetskamera som overvåker et uteområde opplyst med sterkt hvitt smartlys.

Sikkerhet for smarthjem

Sett opp et Hue Secure-system med kameraer og sensorer som fungerer sømløst med lysene dine.
En uteplass i bakgården opplyst med Philips Hue utendørs smartbelysning i varmhvite og rosa toner

Utebelysning

Utvid ditt smarte belysnings- og sikkerhetssystem til uteområdene dine.
En stue opplyst i rosa og lilla toner av smart veggbelysning med Hue Play wall washer.

Kontroll over hele hjemmet fra hvor som helst

Hue Bridge og Hue Bridge Pro gir deg tilgang til smarthjemsystemet fra hvor som helst via Hue appen. Styr lysene, motta sikkerhetsvarsler – eller bare konfigurer systemet til å kjøres etter en tidsplan med automatiseringer.

En person som går inn i et rom som er satt opp med et Hue MotionAware-bevegelsesområde for bevegelsesdeteksjon.

Hue MotionAware™

Med denne spennende nye funksjonen som er eksklusiv for Hue Bridge Pro, kan belysningssystemet intuitivt reagere på bevegelsene dine rundt i hjemmet. Ved å bruke 3 eller 4 lys i samme rom kan du opprette et bevegelsesområde som registrerer din tilstedeværelse og utløser eventuelle lys du tilordner det. Du trenger ingen egen bevegelsessensor!

En Hue Chip Pro inni en ny Hue Bridge Pro som pulserer med blå og rosa energistrømmer.

Mer kapasitet, raskere prosessor

Sammenlignet med Hue Bridge har Hue Bridge Pro tre ganger så stor kapasitet, støtte for over 150 lys, over 50 tilbehør, 500 scener og fem ganger raskere svartider med nye Hue Chip Pro.

Et nytt Hue Bridge Pro styringssystem for hjemmebelysning i svart plassert på et bord med et hengelåssymbol som indikerer Zigbee-sikkerhet.

Zigbee-sikkerhet

Ditt personvern er vår prioritet. Zigbee og Philips Hue forhindrer uautorisert tilgang til smartlyssystemet ditt.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Effekt

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

Spørsmål og svar

Kan jeg bruke Hue Bridge Pro med alle mine Philips Hue belysning og tilbehør?

Kan jeg koble til Hue Bridge Pro via Wi-Fi i stedet for å bruke en ethernet-kabel?

Hva er forskjellen mellom Hue Bridge Pro og Hue Bridge?

Hva gjør Philips Hue Bridge?

Støtte for Hue

Trenger du hjelp?

Kundestøtte er tilgjengelig 24/7, 7 dager i uken.

Gå til brukerstøtten

