Hue MotionAware™

Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer! Med MotionAware™ slår lysene seg selv (eller andre Hue lys) på eller av når de oppdager tilstedeværelse.

Denne innovative funksjonen, som er eksklusivt tilgjengelig med Bridge Pro, fungerer ved å måle svingninger i styrken på Zigbee-signalene som lysene allerede sender til hverandre.

MotionAware™ er enkel å sette opp i Hue appen, og de aller fleste Hue lys og enheter, både gamle og nye, støtter det.