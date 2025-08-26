Med Philips Hue får du ikke bare smarte funksjoner – du får et smarthusoppsett som fungerer sømløst.
Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer! Med MotionAware™ slår lysene seg selv (eller andre Hue lys) på eller av når de oppdager tilstedeværelse.
Denne innovative funksjonen, som er eksklusivt tilgjengelig med Bridge Pro, fungerer ved å måle svingninger i styrken på Zigbee-signalene som lysene allerede sender til hverandre.
MotionAware™ er enkel å sette opp i Hue appen, og de aller fleste Hue lys og enheter, både gamle og nye, støtter det.
Hue appen veileder deg i å opprette opptil fire bevegelsesområder rundt i hjemmet ditt og hjelper deg med å tilordne tre eller fire kompatible lys per område.
Få varsler og utløs alarmer når inntrengere oppdages i bevegelsesområdene dine (krever abonnement).
Velg hvordan MotionAware™ skal oppføre seg: definer deteksjonsområdet, kalibrer følsomheten, opprett tidsluker når deteksjonen er aktiv, og velg hvilke lys som skal utløses.
MotionAware™ vil automatisk lære over tid om endringer i rommene dine for å sikre optimal bevegelsesdeteksjon.
Planlegg lysene dine til å slå seg av og på – med dine valgte innstillinger – når som helst.
La lyset langsomt tennes om morgenen og dimmes før leggetid for å få en mildere oppvåkning og en mer avslappende leggerutine.
Få lysene til å slå seg på automatisk når du nærmer deg hjemmet, og slukke dem når du drar.
Velg din egen kombinasjon av lys og innstillinger som skal slås av og på når som helst.
Tell ned med lys! Sett en timer slik at lysene dine blinker eller skifter farge etter en angitt tidsperiode.
Det handler om å sette scenen – og vi mener det bokstavelig talt. Scener er kombinasjonen av lysenes farger og lysstyrke, som setter stemningen (eller «atmosfæren») i rommet.
Disse scenene er skapt av lysdesignere, og er kategorisert etter humør, anledning (ja, vi har feriescener!) og vibber.
Animer lysene dine for å etterligne stearinlys, kosmos, en undervannsutforskning ... og mye mer!
Disse scenene går over en 24-timers periode, og lar lysene dine skifte mellom forskjellige innstillinger i løpet av dagen.
Med gradientlys får du mer funksjonalitet. Velg mellom Linear, Mirrored og Scattered for å få ulike belysningsuttrykk.
Se hvordan lyset dimmes, lyses opp, blinker og skifter farge i takt med TV, filmer, spill og musikk.
Det eneste hjemmesikkerhetssystemet som virkelig integrerer lys, kameraer og sensorer.
Det er den synlige og hørbare dørklokken. Konfigurer en Hue ringeklokke til å blinke med lysene, spille av en tone og sende deg et øyeblikkelig varsel.
Finn ut om kameraet eller ringeklokken din ble utløst av en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke. Du kan til og med slå av varsler for bestemte ting eller få push-varsler for viktige ting.
Sett opp en Mimic-tilstedeværelsesautomatisering som en del av sikkerhetssystemet ditt, slik at lysene slås av og på til forventede tidspunkter når noen er hjemme.
Alle Hue enhetene dine fungerer sømløst sammen – og du kan styre dem alle med Hue appen.
Philips Hue fungerer med et utall av andre smarthjemenheter, plattformer og assistenter og gir deg et mer praktisk liv.
Få hele pakken med funksjoner, inkludert automatiseringer, full hjemmekontroll, Hue Sync og Hue Secure.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.