Med Philips Hue får du ikke bare smarte funksjoner – du får et smarthusoppsett som fungerer sømløst.

 

Kontroller
Lys
Sikkerhet
Integreringer

Kontroller

 

 

En person som går inn i et rom som er satt opp med et Hue MotionAware-bevegelsesområde for bevegelsesdeteksjon.

Hue MotionAware™

Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer! Med MotionAware™ slår lysene seg selv (eller andre Hue lys) på eller av når de oppdager tilstedeværelse.

Denne innovative funksjonen, som er eksklusivt tilgjengelig med Bridge Pro, fungerer ved å måle svingninger i styrken på Zigbee-signalene som lysene allerede sender til hverandre. 

MotionAware™ er enkel å sette opp i Hue appen, og de aller fleste Hue lys og enheter, både gamle og nye, støtter det.

Lær mer

Flere deteksjonsområder

Hue appen veileder deg i å opprette opptil fire bevegelsesområder rundt i hjemmet ditt og hjelper deg med å tilordne tre eller fire kompatible lys per område.

Kompatibel med Hue Secure

Få varsler og utløs alarmer når inntrengere oppdages i bevegelsesområdene dine (krever abonnement).

Fullstendig tilpassbar

Velg hvordan MotionAware™ skal oppføre seg: definer deteksjonsområdet, kalibrer følsomheten, opprett tidsluker når deteksjonen er aktiv, og velg hvilke lys som skal utløses.

Tilpasser seg plassen din

MotionAware™ vil automatisk lære over tid om endringer i rommene dine for å sikre optimal bevegelsesdeteksjon.

 

 

Et par kommer inn i en stue opplyst av en Philips Hue smartlampe som lyser i et varmhvitt smartlys.

Automatiseringer

Planlegg lysene dine til å slå seg av og på – med dine valgte innstillinger – når som helst.

Våkne opp og sovne

La lyset langsomt tennes om morgenen og dimmes før leggetid for å få en mildere oppvåkning og en mer avslappende leggerutine.

Kommer hjem og forlater hjemmet

Få lysene til å slå seg på automatisk når du nærmer deg hjemmet, og slukke dem når du drar.

Tilpass

Velg din egen kombinasjon av lys og innstillinger som skal slås av og på når som helst.

Tidtakere

Tell ned med lys! Sett en timer slik at lysene dine blinker eller skifter farge etter en angitt tidsperiode.

Lys

 

 

Et TV-surround-belysningsoppsett som lyser i blå og rosa toner og styres av Hue appen, og som viser ulike lysscener.

Scener

Det handler om å sette scenen – og vi mener det bokstavelig talt. Scener er kombinasjonen av lysenes farger og lysstyrke, som setter stemningen (eller «atmosfæren») i rommet.

Scenegalleriet

Disse scenene er skapt av lysdesignere, og er kategorisert etter humør, anledning (ja, vi har feriescener!) og vibber.

Effekter

Animer lysene dine for å etterligne stearinlys, kosmos, en undervannsutforskning ... og mye mer!

Heldagsscener

Disse scenene går over en 24-timers periode, og lar lysene dine skifte mellom forskjellige innstillinger i løpet av dagen.

Stiler

Med gradientlys får du mer funksjonalitet. Velg mellom Linear, Mirrored og Scattered for å få ulike belysningsuttrykk.

En TV som er synkronisert med Philips Hue surroundbelysning, lyser i blå, rosa og røde lystoner som matcher bildet på skjermen.

Hue Sync

Se hvordan lyset dimmes, lyses opp, blinker og skifter farge i takt med TV, filmer, spill og musikk.

Sikkerhet

 

 

Et Hue Secure-kamera festet til en vegg og et livebilde fra kameraet som viser en kvinne i en bakgård.

Hue Secure

Det eneste hjemmesikkerhetssystemet som virkelig integrerer lys, kameraer og sensorer.

Utforsk sikkerhetssystemer for hjemmet

MultiChime

Det er den synlige og hørbare dørklokken. Konfigurer en Hue ringeklokke til å blinke med lysene, spille av en tone og sende deg et øyeblikkelig varsel.

KI-drevet deteksjon

Finn ut om kameraet eller ringeklokken din ble utløst av en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke. Du kan til og med slå av varsler for bestemte ting eller få push-varsler for viktige ting.

Sikkerhetsautomatiseringer

Sett opp en Mimic-tilstedeværelsesautomatisering som en del av sikkerhetssystemet ditt, slik at lysene slås av og på til forventede tidspunkter når noen er hjemme.

Fullstendig integrering i hjemmet

Alle Hue enhetene dine fungerer sømløst sammen – og du kan styre dem alle med Hue appen.

Integreringer

 

 

Fungerer med Hue

Philips Hue fungerer med et utall av andre smarthjemenheter, plattformer og assistenter og gir deg et mer praktisk liv.

Se hva som fungerer med Philips Hue
Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem.

Oppgrader til Bridge eller Bridge Pro

Få hele pakken med funksjoner, inkludert automatiseringer, full hjemmekontroll, Hue Sync og Hue Secure.

Kjøp Bridge og Bridge Pro

