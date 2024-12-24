Smarte startsett for LED-belysning

Med Philips Hue Bridge, belysning og smart tilbehør har disse startsettene alt du trenger for å sette opp ditt smarte belysningssystem.
18 produkter
Salg
Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Varmt til kjølig hvitt lys
Legg opptil 50 lys
Styre med app, stemme, eller tilbehør
1 857,00 kr
1 485,60 kr
Bare på Philips-Hue.com
White ambiance
Startsett: 4 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + dimmer
Opptil 1100 lumen
Varmt-til-kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch
1 849,00 kr
Bare på Philips-Hue.com
White and color ambiance
Startsett: 4 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + dimmer
Opptil 1100 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch
2 649,00 kr
White and color ambiance
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Smart button medfølger
1 659,00 kr
White ambiance
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Varmt til kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Smart button medfølger
1 499,00 kr
Value pack
White
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm)
Opptil 1055 lumen*
Mykt hvitt lys
Enkelt oppsett
Hue Bridge inkludert
929,00 kr
White ambiance
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
Opptil 1055 lumen*
Varmt til kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch
1 329,00 kr
White ambiance
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
Opptil 1055 lumen*
Varmt til kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch
1 499,00 kr
White and color ambiance
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch + Smart plug
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Inkludert Smart plug
2 079,00 kr
White
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
Opptil 1055 lumen*
Varmt hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Hue Bridge inkludert
1 159,00 kr
White
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Myk hvit
Umiddelbar styring via Bluetooth
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
1 039,00 kr
White and color ambiance
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Smart button medfølger
2 189,00 kr
Guide til smarte startsett for LED-belysning
Hvorfor bør jeg få et startsett for LED-belysning?
Hvordan bruker jeg et startsett for smart belysning?
Hvilket startsett for LED-belysning bør jeg kjøpe?
Hva er et startsett med smart belysning?
Hvordan sette opp smarte LED-lys?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.