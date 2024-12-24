Support
Startsett for LED-belysning

Smarte startsett for LED-belysning

Med Philips Hue Bridge, belysning og smart tilbehør har disse startsettene alt du trenger for å sette opp ditt smarte belysningssystem.

Nærbilde av fronten på Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge

Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Varmt til kjølig hvitt lys
Legg opptil 50 lys
Styre med app, stemme, eller tilbehør

1 857,00 kr

1 485,60 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 4 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + dimmer

White ambiance

Startsett: 4 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + dimmer
Opptil 1100 lumen
Varmt-til-kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

1 849,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 4 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + dimmer

White and color ambiance

Startsett: 4 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + dimmer
Opptil 1100 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

2 649,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button

White and color ambiance

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Smart button medfølger

1 659,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button

White ambiance

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Varmt til kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Smart button medfølger

1 499,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm)

White

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm)
Opptil 1055 lumen*
Mykt hvitt lys
Enkelt oppsett
Hue Bridge inkludert

929,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

White ambiance

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
Opptil 1055 lumen*
Varmt til kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

1 329,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

White ambiance

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
Opptil 1055 lumen*
Varmt til kjølig hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

1 499,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch + Smart plug

White and color ambiance

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch + Smart plug
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Inkludert Smart plug

2 079,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

White

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
Opptil 1055 lumen*
Varmt hvitt lys
Hue Bridge inkludert
Hue Bridge inkludert

1 159,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button

White

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Myk hvit
Umiddelbar styring via Bluetooth
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1 039,00 kr

Nærbilde av fronten på Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button

White and color ambiance

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Smart button medfølger

2 189,00 kr

Guide til smarte startsett for LED-belysning

Hvorfor bør jeg få et startsett for LED-belysning?

Hvordan bruker jeg et startsett for smart belysning?

Hvilket startsett for LED-belysning bør jeg kjøpe?

Hva er et startsett med smart belysning?

Hvordan sette opp smarte LED-lys?

Lær om smarte startsett for LED-belysning

LED-startsett og smartbelysning

Smartbelysning forklart

Før du installerer det første smartlysstartsettet, må du gjøre deg kjent med det grunnleggende om smartbelysning og hvordan det fungerer.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

