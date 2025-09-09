Med forskjellige typer former og baser kan våre smarte LED-lyspærer passe til nesten alle lamper eller fatninger i hjemmet ditt – noe som gjør det enkelt å legge til smartlys i hele hjemmet.
Lyspære
Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning
Nåværende pris er {currentPrice}
White and color ambiance
A60 – E27 smartlyspære – 810
Nåværende pris er {currentPrice}
Øk hjemmesikkerheten med lys
Kombiner lysene dine med Secure-systemet, og bruk mobiltelefonen for å få ro i sinnet.Finn ut mer
White ambiance
A60 – E27 smartlyspære – 1100
Nåværende pris er {currentPrice}
Lyspære
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning
Nåværende pris er {currentPrice}
White and color ambiance
A60 – E27 smartlyspære – 1600
Nåværende pris er {currentPrice}
White
A60 – E27 smartlyspære – 810
Nåværende pris er {currentPrice}
Lyspære
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning
Nåværende pris er {currentPrice}
Lyspære
Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning
Nåværende pris er {currentPrice}
Lyspære
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 2-pakning
Nåværende pris er {currentPrice}
White ambiance
A60 – E27 smartlyspære – 1100
Nåværende pris er {currentPrice}
Lyspære
Essential GU10 – smartspott – 345 lm – 4,7 W – 2-pakning
Nåværende pris er {currentPrice}
White
A60 – E27 smartlyspære – 1600
Nåværende pris er {currentPrice}
Guide til smarte LED-lyspærer
Hva er forskjellen på White ambiance og hvite, smarte lyspærer?
Hva er forskjellen på White ambiance og hvite, smarte lyspærer?
Hvor lenge varer smarte lyspærer?
Hvor lenge varer smarte lyspærer?
Hvor sterke er smarte lyspærer?
Hvor sterke er smarte lyspærer?
Fungerer smartpærer selv når Wi-Fi er nede?
Fungerer smartpærer selv når Wi-Fi er nede?
Hvordan fungerer smarte LED-lyspærer?
Hvordan fungerer smarte LED-lyspærer?
Fungerer smarte lyspærer i alle lamper?
Fungerer smarte lyspærer i alle lamper?
Trenger alle LED-lyspærer en smart hub?
Trenger alle LED-lyspærer en smart hub?
Hvilke typer sikkerhetslyspærer finnes?
Hvilke typer sikkerhetslyspærer finnes?
Jeg trenger hjelp med min smarte lyspære. Hva skal jeg gjøre?
Jeg trenger hjelp med min smarte lyspære. Hva skal jeg gjøre?
Er smarte lyspærer Bluetooth-kompatible?
Er smarte lyspærer Bluetooth-kompatible?
Er alle smarte lyspærer LED?
Er alle smarte lyspærer LED?
Finn ut mer om LED-lyspærer
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.