LED-lyspærer

Smarte LED lyspærer

Med forskjellige typer former og baser kan våre smarte LED-lyspærer passe til nesten alle lamper eller fatninger i hjemmet ditt – noe som gjør det enkelt å legge til smartlys i hele hjemmet.

121 produkter
Startpakke (25) Lyspærer (121) Lightstrips (39) Sikkerhet (39)
Mykt, varmhvit

Mykt, varmhvit

(18)

Varmt til kjølig hvitt

Varmt til kjølig hvitt

(33)

Farget lys

Farget lys

(39)

Nyhet
Nærbilde av fronten på Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Lyspære

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning
Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Nyhet
Nærbilde av fronten på A60 – E27 smartlyspære – 810

White and color ambiance

A60 – E27 smartlyspære – 810
Opptil 810 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Chromasync™-presisjonsfarge

Øk hjemmesikkerheten med lys

Kombiner lysene dine med Secure-systemet, og bruk mobiltelefonen for å få ro i sinnet.

Finn ut mer
Nyhet
Nærbilde av fronten på A60 – E27 smartlyspære – 1100

White ambiance

A60 – E27 smartlyspære – 1100
Opptil 1100 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Styres ved å bruke appen eller stemmen
Nyhet
Nærbilde av fronten på Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning

Lyspære

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning
Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Nyhet
Nærbilde av fronten på A60 – E27 smartlyspære – 1600

White and color ambiance

A60 – E27 smartlyspære – 1600
Opptil 1600 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Chromasync™-presisjonsfarge
Nyhet
Nærbilde av fronten på A60 – E27 smartlyspære – 810

White

A60 – E27 smartlyspære – 810
Opptil 810 lumen
Varmt hvitt lys
Meget lav dimming 5 %
Styres ved å bruke appen eller stemmen
Nyhet
Nærbilde av fronten på Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Lyspære

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning
Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Nyhet
Nærbilde av fronten på Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Lyspære

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning
Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Nyhet
Nærbilde av fronten på Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 2-pakning

Lyspære

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 2-pakning
Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Nyhet
Nærbilde av fronten på A60 – E27 smartlyspære – 1100

White ambiance

A60 – E27 smartlyspære – 1100
Opptil 1100 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Styres ved å bruke appen eller stemmen
Nyhet
Nærbilde av fronten på Essential GU10 – smartspott – 345 lm – 4,7 W – 2-pakning

Lyspære

Essential GU10 – smartspott – 345 lm – 4,7 W – 2-pakning
Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Nyhet
Nærbilde av fronten på A60 – E27 smartlyspære – 1600

White

A60 – E27 smartlyspære – 1600
Opptil 1600 lumen
Varmt hvitt lys
Meget lav dimming 5 %
Styres ved å bruke appen eller stemmen
Guide til smarte LED-lyspærer

Hva er forskjellen på White ambiance og hvite, smarte lyspærer?

Hvor lenge varer smarte lyspærer?

Hvor sterke er smarte lyspærer?

Fungerer smartpærer selv når Wi-Fi er nede?

Hvordan fungerer smarte LED-lyspærer?

Fungerer smarte lyspærer i alle lamper?

Trenger alle LED-lyspærer en smart hub?

Hvilke typer sikkerhetslyspærer finnes?

Jeg trenger hjelp med min smarte lyspære. Hva skal jeg gjøre?

Er smarte lyspærer Bluetooth-kompatible?

Er alle smarte lyspærer LED?

Finn ut mer om LED-lyspærer

LED-lyspærer og smartbelysning

Smart belysning forklart

Hvis du fortsatt lurer på hva smartpærer virkelig kan gjøre, kan du starte med guiden vår til smartbelysning.

mr16 og gu 10 LED-lyspærer

MR16- vs. GU10-lyspærer

Disse to superheltene innen belysning er kompakte og svært gode til å rette lyset akkurat dit du trenger det. Men hva er forskjellen på MR16- og GU10-lyspærer?

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

