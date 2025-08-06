Support
Datavarsel for Hue («Datavarsel») – Europa 

Versjon: september 2025 

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan du kan få tilgang til og dele visse opplysninger knyttet til Hue produktene og tjenestene dine, inkludert hvilke data som omfattes og hvordan vi håndterer dem i Europa. Ikke glem å sjekke vedlegget/vedleggene for viktige tilleggsdetaljer eller unntak som kan gjelde.

Vi er Signify Netherlands B.V., selskapet bak Hue-produktene og -tjenestene, og ligger på High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland. Du finner mer informasjon om oss nedenfor – se avsnittet "Slik kan du nå oss".

Når vi bruker «du», mener vi «administrator» / «eier» eller «autorisert bruker» av et Hue-system – se del 2 av Hues bruksvilkår for å forstå om du er en «administrator» / «eier» eller «autorisert bruker». Hvis du er en «autorisert bruker», vil du ikke ha tilgang til data generert av Hue-produkter og -tjenester i husstanden din – bortsett fra dataene som er knyttet til din egen konto – i motsetning til en «administrator»/«eier», som har bredere tilgangsrettigheter. Bare så du vet det: Det kan hende vi ber deg om noen detaljer – og en Hue konto – for å bekrefte om du er "administrator" / "eier" eller "autorisert bruker" når det er nødvendig – dette hjelper oss med å holde opplysningene dine trygge og sørge for at de deles med riktig person.

For personopplysninger gjelder vår personvernerklæring som prioriteres over denne datarerklæringen.

Når vi nevner visse begreper i denne personvernerklæringen – som "lett tilgjengelige data" eller "datainnehaver" – bruker vi dem slik de er definert i EUs dataforordning (Data Act). Du finner en ordliste på slutten av denne personvernerklæringen som forklarer noen av nøkkelbegrepene. Bare så du vet det, er disse definisjonene forenklet for å gjøre dem lettere å forstå, i likhet med resten av denne personvernerklæringen. For den nøyaktige juridiske ordlyden kan du alltid sjekke definisjonene i EUs datalov .

1. Hvilke data er inkludert? (type, format, innsamlingsfrekvens og volum)

Dataene som dekkes av denne datameldingen er angitt i vedlegget/vedleggene og gjelder for Europa – vi bruker begrepet «data» i denne datameldingen for «lett tilgjengelige data» med mindre vi angir noe annet.

Vi har gruppert data i to seksjoner: «Produktdata» og «Relaterte tjenestedata».

Tabellen nedenfor gir deg ytterligere informasjon:

 

Produktdata

Relaterte tjenestedata

Format

JSON

JSON

Innsamlingsfrekvens

Vanligvis 10–100 dataelementer per dag, avhengig av bruken av systemet

Vanligvis 0–100 dataelementer per dag, avhengig av bruken av systemet

Volum

Vanligvis 30–400 KB per dag

Vanligvis 0–400 KB per dag

Kontinuerlig datagenerering i sanntid

Produktdata genereres bare når hendelser inntreffer eller tilstander endres.

 

2. Hvordan lagrer vi data?

Vi oppbevarer data i opptil 2 (to) år fra datoen vi samler dem inn, med mindre vi gir deg beskjed om noe annet.

Noen Hue-produkter er indirekte i stand til å lagre data på en ekstern server. Se vedlegg 1 for mer informasjon om hvert Hue-produkt.

Data i produkter lagres kun midlertidig og overskrives når en ny tilstand registreres. Ingen historikk eller logger lagres på produktet.

Hvis vi lagrer data, gjør vi det på skybaserte servere. Vi kan overføre data til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette emnet, kan du se avsnittet «Når overfører vi dataene dine til utlandet» i vår personvernerklæring.

3. Hvordan kan du få tilgang til, dele og slette data?  

Du kan få tilgang enten direkte eller indirekte. Med direkte tilgang kan du hente produktdataene dine i sanntid, mens du med indirekte tilgang vil motta dataene dine (som lett tilgjengelige data) i en bulkfil via e-post. Du kan sende en forespørsel via vårt nettbaserte inntaksskjema og velge den typen tilgang du foretrekker. For å få direkte tilgang må du være «administrator»/«eier» med en Hue-konto – siden det gir deg tilgang til alle produktdataene som genereres i husstanden din.

For direkte tilgang til produktdata, merk at nesten alle Hue-produktene våre (unntatt Hue Sync Box) har et Zigbee-grensesnitt. Zigbee-protokollen er offentlig tilgjengelig på https://csa-iot.org/ og gir tilgang til produktdata fra Hue-lys og -tilbehør – ingen Philips Hue Bridge nødvendig. Hvis et Hue-produkt er koblet til en Philips Hue Bridge, er den beste måten å få tilgang til produktdata via CLIP-grensesnittet til Philips Hue Bridge (lokalt), som vi vil gjøre tilgjengelig for deg på forespørsel via vårt nettbaserte inntaksskjema. Vi gir deg deretter en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett til å få tilgang til og bruke API-et, utelukkende for å hente produktdata. Denne retten inkluderer ikke muligheten til å underlisensiere eller dele tilgang med andre. Du har ikke lov til å modifisere, tilpasse eller endre API-et; kopiere, distribuere, dele, vise, legge ut eller overføre noen del av det; og/eller foreta reverskonstruksjon, dekompilering, demontering eller lage avledede verk fra det. Denne retten inkluderer ikke muligheten til å bruke API-et til å endre enhetsstatus og -innstillinger (men hvis du også ønsker å gjøre det, kan du selvfølgelig registrere deg for å bruke API-et vårt for «utviklerformål» – se https://developers.meethue.com/). API-et og alt relatert materiale, inkludert forbedringer eller modifikasjoner, forblir vår (og våre lisensgiveres) eiendom og er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter. Du skal ikke bruke API-et på noen måte som bryter med lover eller rettskjennelser, eller som kan skade oss eller andre. Du skal ikke introdusere skadelig programvare, virus eller andre skadelige komponenter, eller forsøke å deaktivere eller omgå noen sikkerhetsfunksjoner i systemene våre. Vær oppmerksom på at vi ikke garanterer uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri tilgang til API-et.

Hvis du vil dele produktdataene dine (fra Hue-produkter koblet til en Hue Bridge) via direkte tilgang med noen i Europa (en «tredjepart»), er det ikke noe problem – det er enkelt! Bare følg disse enkle trinnene:

Trinn 1: Be tredjeparten om å besøke https://developers.meethue.com/.

Trinn 2: Tredjeparten må registrere seg og følge instruksjonene på den siden.

Trinn 3: Når tredjeparten er registrert, kan den søke om legitimasjon for sky-til-sky-integrasjon.

Trinn 4: Slik går du frem for å få tillatelse til å få tilgang til produktdataene dine:

· Tredjeparten kan opprette en lenke til autorisasjonsforespørsel

· Med denne lenken kan du logge inn på Hue-kontoen din og gi tredjeparten tilgangstillatelse.

Trinn 5: Når du har gitt tillatelse, vil tredjeparten få tilgang og kan begynne å bruke API-et for å se produktdataene dine i sanntid.

Du kan når som helst be om å avslutte datadelingen via Hue-kontoen din (logg inn på https://www.philips-hue.com/account).

 

Bruk av API-ene våre for å innhente produktdataene dine er regulert av spesifikke vilkår (som skal aksepteres av tredjeparten i trinn 2 ovenfor) for å gi tredjeparten rett til å innhente produktdataene dine og beskytte våre rettigheter og Hue-systemet for alle Hue-brukere.

Hvis du ønsker at en tredjepart skal motta dataene dine (som lett tilgjengelige data) gjennom indirekte tilgang, kan du gi oss beskjed ved å velge det alternativet i vårt nettbaserte inntaksskjema.

Vi overfører kun produktdata og relaterte tjenestedata som du ber om eller autoriserer, inkludert relatert informasjon for å bruke dem (f.eks. metadata). Vi vil ikke dele dine personopplysninger uten ditt uttrykkelige samtykke. Du bør avtale med de du deler produktdata og relaterte tjenestedata med at de beskytter og bruker dem ansvarlig, for eksempel at de beskytter dem med passende sikkerhetstiltak og kun bruker dem til tjenesten du mottar fra dem. De har ikke lov til å bruke produktdata og relaterte tjenestedata til å utvikle produkter som konkurrerer med Hue-produkter, og de kan ikke selge eller dele produktdata og relaterte tjenestedata med noen som ikke er autorisert.

Du samtykker i å bruke produktdata og relaterte tjenestedata ansvarlig og ikke dele dem på skadelige måter.

Det vil ikke koste deg noe å dele produktdata og relaterte tjenestedata.

 

Vil du slette dataene dine?
Slik kan du gjøre det, avhengig av datatypen:

  • Data (som lett tilgjengelige data): Du kan slette Hue kontoen din via innstillingsmenyen som er tilgjengelig i Hue appen eller på Philips Hue nettsiden. Du kan også sende oss en  forespørsel om sletting av personopplysninger.
  • For data på enheten: Utfør en fabrikktilbakestilling på Hue-produktet ditt.
  • For data som er lagret lokalt i Hue-applikasjonene dine: Du kan ganske enkelt avinstallere applikasjonen.

4. Hvordan bruker vi data?

I avsnitt 3b av Hue vilkår og betingelser, forklarer vi hvordan vi og Signifys tilknyttede selskaper bruker opplysninger.  Vi skal kun dele data med tredjeparter slik vi beskriver der.

5. Hvordan kan du nå oss

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne kontakte teamet vårt via https://www.philips-hue.com/support.

Advarsel – vi er ikke alltid datainnehaveren. Hvis du bruker et tredjepartssystem for å koble til Hue-produktene dine, kan den tredjeparten bli datainnehaver i stedet for oss. Du må kanskje da utøve tilgangsrettighetene dine hos den tredjeparten. For mer informasjon, se vedlegget/vedleggene. 

6. Inneholder opplysningene forretningshemmeligheter?

Tenk på en forretningshemmelighet som den unike måten vi lager et produkt eller en tjeneste på. Det er noe verdifullt som vi ønsker å beskytte, slik at ingen andre kan bruke det til å konkurrere med oss. Enkelte data kan inneholde forretningshemmeligheter. Hvis det gjelder, gir vi deg beskjed – og forretningshemmeligheten tilhører Signify Holding B.V.

7. Klager og tvisteløsning

Du har rett til å klage angående vår praksis for datahåndtering til den kompetente myndigheten i ditt bostedsland.

8. Hvor lenge gjelder dette?

Så lenge du aktivt bruker Hue-produktene og -tjenestene som «Admin», «Eier» eller «Autorisert bruker», beholder du tilgangs- og delingsrettighetene dine. Dette er også basert på hvor lenge vi oppbevarer dataene.

Fra tid til annen kan vi oppdatere denne datalerklæringen, for eksempel hvis produkter, tjenester eller data endres. Hvis vi gjør det, vil vi publisere den oppdaterte personvernerklæringen på Philips Hue nettsiden. 

9. Vår ordliste for dataloven

Se ordlisten vår nedenfor for å forstå de viktigste begrepene som brukes i denne personvernerklæringen. Husk: Vi har forenklet disse definisjonene for å gjøre dem enklere å følge. For den offisielle juridiske ordlyden kan du sjekke EUs datalov.

a.       Tilkoblet produkt: Dette betyr bare en smartenhet – noe som plukker opp informasjon om hvordan du bruker den eller hva som skjer rundt den, og kan dele denne informasjonen enten over internett, via et trådløst nettverk eller direkte fra enheten. Hver gang vi nevner Hue-produkt i denne personvernerklæringen snakker vi om et tilkoblet produkt.

b.       Datainnehaver: Dette er parten – i likhet med oss – som samler inn produktdata og relaterte tjenestedata fra dine Hue-produkter eller -tjenester. Vi er datainnehaver når vi har tillatelse til å bruke eller dele disse dataene, basert på loven eller det vi har avtalt med deg.

c.        Europa: Denne personvernerklæringen gjelder for brukere i EU. Hvis du bruker Hue produkter og tjenester som er gjort tilgjengelige i EU, er denne personvernerklæringen relevant for deg.

d.       Produktdata: Dette er informasjonen Hue-produktet ditt oppretter når du bruker det – for eksempel når det slås av og på, eller hvor ofte du bruker det. Det er data produktet er designet for å dele, enten over internett, via et trådløst nettverk eller direkte fra enheten. Den kan være tilgjengelig for deg, oss eller noen ganger en tredjepart.

e.       Lett tilgjengelige data: Dette er den typen data vi allerede har i skyen vår fra Hue-produktet ditt eller relaterte tjenester – som hvordan produktet brukes eller innstillingene dets. Det er data vi har tilgang til og kan få tilgang til enkelt, uten kompliserte trinn.

f.         Relatert tjeneste: Dette betyr de digitale delene – som apper eller programvare – som Hue-produktet ditt trenger for å fungere ordentlig. Noe av det følger med produktet når du kjøper det, og uten det kan det hende at produktet ikke gjør det det skal. Andre ganger kan det legges til senere (av oss eller en tredjepart) for å oppgradere eller justere hvordan produktet ditt fungerer. Hver gang vi nevner Hue-tjenester eller -applikasjoner i denne personvernerklæringen snakker vi om en relatert tjeneste.

g.     Relaterte tjenestedata: Dette er det digitale sporet som opprettes når du bruker tjenester koblet til Hue-produktet ditt – som å bruke appen, angi rutiner eller aktivere automatiseringer. Det inkluderer ting du gjør med vilje (som å endre en innstilling) og ting som skjer i bakgrunnen mens du bruker tjenesten.

Vedlegg-1 Tilkoblede produkter (Hue produkter)

 

Produktdatatype

Mulighet for å lagre data på en ekstern server

Lysbrytere

Knappetrykk, batterinivå, tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Ja, indirekte.

 

Merk: Tilkoblede produkter kan kobles til en skyserver via en gateway/bro/kontrollenhet, f.eks. Philips Hue Bridge, en hvilken som helst annen Zigbee-til-IP-bro, en Matter border-ruter, en Amazon Alexa-, Google Home- eller Apple Home-enhet, en smarttelefonapp med mer[1].

Bevegelsessensorer

Bevegelse, temperatur2, lysnivå[2], batterinivå, tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Åpne/lukke-sensorer

Åpne-lukke, sabotasjedeteksjon, batterinivå, tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Lys

Av/på, dimmenivå, fargetemperatur, farge, dynamikk, nettverksparametere, tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Enheter med lys og brytere

Summen av dataene som er oppført i lys- og bryterdelene ovenfor

Smart Plug

Av/på, nettverksparametere, tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Ringeklokke

Lyd av/på, lydvolum, lydidentifikator, varighet, tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Hue Bridge

Innstillinger og statuser for lys, rom, sone, scene, underholdningsområde, bevegelsesområde, enhet, automatisering og koblingsknapp, tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Ja

Kamera og ringeklokke

Video-, bilde- og lyddata,

Bevegelse, objekt- og lyddeteksjonshendelser, batterinivå (for batterikameraer), tilkoblingsstatus, knappetrykk (for ringeklokke), enhetskonfigurasjon

Ja

Hue sync box

Bruksdata som lyssynkronisering av/på, inngang, modus, varighet; tilkoblingsstatus, enhetskonfigurasjon

Ja

 

 

[1] Signify er ikke datainnehaver hvis de tilkoblede produktene brukes med en tredjeparts gateway/bro/kontrollenhet annet enn Philips Hue Bridge.

[2] Bevegelsessensorer kan måle temperatur og lysnivå kontinuerlig og i sanntid. 

Vedlegg-2 Relaterte tjenester (Hue-tjenester)

 

Relatert tjenestedatatype

Hue-appen[3]

Data om hvordan appen brukes til lysstyring, nedlasting av scener, oppretting og bruk, automatiseringer, Hue Secure, (underholdnings)lyssynkronisering og Hue-systemkonfigurasjoner

Hue Sync TV-app3

Bruksdata som lyssynkronisering av/på, modus, varighet; tilkoblingsstatus, appkonfigurasjon

PC-app3

Hue Secure skytjenester3

Data om hvordan Hue Secure tjenestene brukes med hensyn til tilkobling/frakobling, hendelser knyttet til livevisning og visning av videoklipp, sikkerhetshendelser, inkludert push-varsler, tidslinje, (lys)alarmer, hendelser til Hue Bridge for praktiske brukstilfeller, sikkerhets- og kamerakonfigurasjonsinnstillinger

Generelle Hue Cloud-tjenester3

Data som gjør det mulig for Hue Bridge å oppdage og koble til apper og tjenester (inkludert tredjepartsapper og -tjenester) via skyen til Hue Bridge. Enhetsadministrasjon, IP-adressebasert geolokalisering, konto- og hjemmerelaterte data

 

[3] Datamengden avhenger av brukerens samtykke til å samle inn valgfrie analysedata.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

