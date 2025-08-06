Datavarsel

3. Hvordan kan du få tilgang til, dele og slette data?

Du kan få tilgang enten direkte eller indirekte. Med direkte tilgang kan du hente produktdataene dine i sanntid, mens du med indirekte tilgang vil motta dataene dine (som lett tilgjengelige data) i en bulkfil via e-post. Du kan sende en forespørsel via vårt nettbaserte inntaksskjema og velge den typen tilgang du foretrekker. For å få direkte tilgang må du være «administrator»/«eier» med en Hue-konto – siden det gir deg tilgang til alle produktdataene som genereres i husstanden din.

For direkte tilgang til produktdata, merk at nesten alle Hue-produktene våre (unntatt Hue Sync Box) har et Zigbee-grensesnitt. Zigbee-protokollen er offentlig tilgjengelig på https://csa-iot.org/ og gir tilgang til produktdata fra Hue-lys og -tilbehør – ingen Philips Hue Bridge nødvendig. Hvis et Hue-produkt er koblet til en Philips Hue Bridge, er den beste måten å få tilgang til produktdata via CLIP-grensesnittet til Philips Hue Bridge (lokalt), som vi vil gjøre tilgjengelig for deg på forespørsel via vårt nettbaserte inntaksskjema. Vi gir deg deretter en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett til å få tilgang til og bruke API-et, utelukkende for å hente produktdata. Denne retten inkluderer ikke muligheten til å underlisensiere eller dele tilgang med andre. Du har ikke lov til å modifisere, tilpasse eller endre API-et; kopiere, distribuere, dele, vise, legge ut eller overføre noen del av det; og/eller foreta reverskonstruksjon, dekompilering, demontering eller lage avledede verk fra det. Denne retten inkluderer ikke muligheten til å bruke API-et til å endre enhetsstatus og -innstillinger (men hvis du også ønsker å gjøre det, kan du selvfølgelig registrere deg for å bruke API-et vårt for «utviklerformål» – se https://developers.meethue.com/). API-et og alt relatert materiale, inkludert forbedringer eller modifikasjoner, forblir vår (og våre lisensgiveres) eiendom og er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter. Du skal ikke bruke API-et på noen måte som bryter med lover eller rettskjennelser, eller som kan skade oss eller andre. Du skal ikke introdusere skadelig programvare, virus eller andre skadelige komponenter, eller forsøke å deaktivere eller omgå noen sikkerhetsfunksjoner i systemene våre. Vær oppmerksom på at vi ikke garanterer uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri tilgang til API-et.

Hvis du vil dele produktdataene dine (fra Hue-produkter koblet til en Hue Bridge) via direkte tilgang med noen i Europa (en «tredjepart»), er det ikke noe problem – det er enkelt! Bare følg disse enkle trinnene:

Trinn 1: Be tredjeparten om å besøke https://developers.meethue.com/.

Trinn 2: Tredjeparten må registrere seg og følge instruksjonene på den siden.

Trinn 3: Når tredjeparten er registrert, kan den søke om legitimasjon for sky-til-sky-integrasjon.

Trinn 4: Slik går du frem for å få tillatelse til å få tilgang til produktdataene dine:

· Tredjeparten kan opprette en lenke til autorisasjonsforespørsel

· Med denne lenken kan du logge inn på Hue-kontoen din og gi tredjeparten tilgangstillatelse.

Trinn 5: Når du har gitt tillatelse, vil tredjeparten få tilgang og kan begynne å bruke API-et for å se produktdataene dine i sanntid.

Du kan når som helst be om å avslutte datadelingen via Hue-kontoen din (logg inn på https://www.philips-hue.com/account).

Bruk av API-ene våre for å innhente produktdataene dine er regulert av spesifikke vilkår (som skal aksepteres av tredjeparten i trinn 2 ovenfor) for å gi tredjeparten rett til å innhente produktdataene dine og beskytte våre rettigheter og Hue-systemet for alle Hue-brukere.

Hvis du ønsker at en tredjepart skal motta dataene dine (som lett tilgjengelige data) gjennom indirekte tilgang, kan du gi oss beskjed ved å velge det alternativet i vårt nettbaserte inntaksskjema.

Vi overfører kun produktdata og relaterte tjenestedata som du ber om eller autoriserer, inkludert relatert informasjon for å bruke dem (f.eks. metadata). Vi vil ikke dele dine personopplysninger uten ditt uttrykkelige samtykke. Du bør avtale med de du deler produktdata og relaterte tjenestedata med at de beskytter og bruker dem ansvarlig, for eksempel at de beskytter dem med passende sikkerhetstiltak og kun bruker dem til tjenesten du mottar fra dem. De har ikke lov til å bruke produktdata og relaterte tjenestedata til å utvikle produkter som konkurrerer med Hue-produkter, og de kan ikke selge eller dele produktdata og relaterte tjenestedata med noen som ikke er autorisert.

Du samtykker i å bruke produktdata og relaterte tjenestedata ansvarlig og ikke dele dem på skadelige måter.

Det vil ikke koste deg noe å dele produktdata og relaterte tjenestedata.

Vil du slette dataene dine?

Slik kan du gjøre det, avhengig av datatypen: