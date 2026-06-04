Kontroller lysene dine med smarttelefonen

Offisielle Philips Hue-apper

Du kan laste ned våre smartlysapper gratis, de er lette å bruke, og tilbyr alle funksjonene du elsker i Philips Hue-systemet.

Hue-appen

Hue-appen

Kontroller all Philips Hue-belysningen din, uansett om du bruker Hue Bridge eller Bluetooth. Med hovedappen for Philips Hue-systemet kan du skru lysene av og på, opprette automatiseringer og tidsinnstillinger, synkronisere belysningen med TV-en eller musikken din, kontrollere sikkerhetssystemet for det smarte hjemmet ditt og til og med oppgradere Bluetooth-systemet ditt ved å legge til en Hue Bridge.

Last ned på app store Hent den på google play
Utforsk Hue-appen
Sync desktop-appen

Hue Sync

Skrivebordsappen for Hue Sync er laget spesielt for datamaskiner. Denne appen er en favoritt blant gamere, og parer dine fargefunksjonelle Philips Hue-lys med hva som helst du spiller på dataskjermen.

Last ned på app store

Mac Big Sur og oppover

Last ned fra Windows store

Finbarr was here Windows 10 (x64)

Hue Sync er bare tilgjengelig for nedlasting til skrivebordet

Utforsk Synkroniser med PC-en
Philips Hue Sync TV-appskjerm på TV i stuen

Hue Sync TV-appen

Synkroniser lysene i hjemmekinoanlegget med alt du ser på TV – uansett hvordan du spiller det av – med Hue Sync TV-appen. Tilgjengelig på Samsung-TV-er fra 2022 og nyere.¹

Utforsk Hue Sync TV-appen

Bli kjent med Hue

Slik virker Hue

Slik virker Hue
Dette kan Hue gjøre

Dette kan Hue gjøre
Utforsk Hue Go

Utforsk Hue Go

1. Tilgjengelig på Samsung QLED TV-er fra 2022 eller senere i Q60-serien eller høyere (støtte for Q700 kommer snart). Hvis TV-en din har støtte for Hue Sync TV-appen, blir den vist når du søker etter den under Apper. Du kan alternativt sjekke produktspesifikasjonene for TV-modellen din på www.samsung.com.

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