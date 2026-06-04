Hue-appen

Kontroller all Philips Hue-belysningen din, uansett om du bruker Hue Bridge eller Bluetooth. Med hovedappen for Philips Hue-systemet kan du skru lysene av og på, opprette automatiseringer og tidsinnstillinger, synkronisere belysningen med TV-en eller musikken din, kontrollere sikkerhetssystemet for det smarte hjemmet ditt og til og med oppgradere Bluetooth-systemet ditt ved å legge til en Hue Bridge.