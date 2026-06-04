Du kan laste ned våre smartlysapper gratis, de er lette å bruke, og tilbyr alle funksjonene du elsker i Philips Hue-systemet.
Kontroller lysene dine med smarttelefonen
Offisielle Philips Hue-apper
Hue-appen
Kontroller all Philips Hue-belysningen din, uansett om du bruker Hue Bridge eller Bluetooth. Med hovedappen for Philips Hue-systemet kan du skru lysene av og på, opprette automatiseringer og tidsinnstillinger, synkronisere belysningen med TV-en eller musikken din, kontrollere sikkerhetssystemet for det smarte hjemmet ditt og til og med oppgradere Bluetooth-systemet ditt ved å legge til en Hue Bridge.
Hue Sync
Skrivebordsappen for Hue Sync er laget spesielt for datamaskiner. Denne appen er en favoritt blant gamere, og parer dine fargefunksjonelle Philips Hue-lys med hva som helst du spiller på dataskjermen.
Hue Sync er bare tilgjengelig for nedlasting til skrivebordet
Hue Sync TV-appen
Synkroniser lysene i hjemmekinoanlegget med alt du ser på TV – uansett hvordan du spiller det av – med Hue Sync TV-appen. Tilgjengelig på Samsung-TV-er fra 2022 og nyere.¹
1. Tilgjengelig på Samsung QLED TV-er fra 2022 eller senere i Q60-serien eller høyere (støtte for Q700 kommer snart). Hvis TV-en din har støtte for Hue Sync TV-appen, blir den vist når du søker etter den under Apper. Du kan alternativt sjekke produktspesifikasjonene for TV-modellen din på www.samsung.com.