Kjøkkenbelysning

Kjøkkenbelysning

Tilsett en klype smart til kjøkkenbelysningen! Uansett hva du foretrekker, gjør Philips Hue det enklere å gi kjøkkenet enda litt mer smak (og farge).

Kjøp kjøkkenlys
Moderne kjøkken med lys, hvit kjøkkenbelysning

Kjøkkenlys: dag og natt

Med smarte kjøkkenlys blir det enda enklere og morsommere å lage mat! Bruk lyse fargetoner for å fokusere når du lager maten, og mykere, varmt lys mens du nyter måltidet.

Det beste kjøkkenlyset for hverdagsbelysning

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Strømforsyningen er inkludert
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

699,00 kr

Midlertidig utsolgt

Enrave, stor taklampe

Hue White ambiance

Enrave, stor taklampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2999,00 kr

Ensis pendel

Hue White and color ambiance

Ensis pendel

Integrert LED
Direkte styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

5529,00 kr

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hue White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Varmt til kjølig hvitt lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

819,00 kr

GU10 – smart spotlight

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

749,00 kr

A67 – E27 lyspære – 1600

Hue White and color ambiance

A67 – E27 lyspære – 1600

Opptil 1521 lumen*
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

929,00 kr

Midlertidig utsolgt

Startpakke E27

Hue White

Startpakke E27

Varmhvitt lys
Hue Bridge inkludert
Styres med app eller stemmen*
Play gradient light tube - kompakt

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube - kompakt

Laget for TV-er på 40" til 55"
Strømforsyning inkludert
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2319,00 kr

Midlertidig utsolgt

Play gradient light tube - kompakt

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube - kompakt

Laget for TV-er på 40" til 55"
Kombinerer hvitt og farget lys
Strømforsyning inkludert
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2319,00 kr

Kjøp alle kjøkkenlys
Moderne kjøkken belyst med skinnebelysning

Kjøkkenbelysning for arbeid og avslapning

Med smart kjøkkenbelysning kan du bruke hjemmets hjerte til hva som helst. Klart, hvitt lys hjelper deg når du forbereder måltider, mens mykere fargetoner forvandler kjøkkenet til et perfekt selskapsrom.

De beste kjøkkenlysene for stemningsbelysning

Perifo lineær lyslinje

Hue White and color ambiance

Perifo lineær lyslinje

29 watt
95 cm på skinnen
Opptil 2050 lumen
Perfekt for større rom

2319,00 kr

Perifoskinne 1 m

Hue

Perifoskinne 1 m

1 meter
Plass til opptil fem spotter/anheng
Passer til ett kompakt lysrør

819,00 kr

Perifo sylinderspotlight

Hue White and color ambiance

Perifo sylinderspotlight

5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader

1389,00 kr

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Strømforsyningen er inkludert
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

699,00 kr

Midlertidig utsolgt

Play gradient lightstrip 75 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 75 inch

Laget for TV-er på 75" og større
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2879,00 kr

Midlertidig utsolgt

Flourish-pendel

Hue White and color ambiance

Flourish-pendel

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

4839,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

2189,00 kr

Midlertidig utsolgt

A67 – E27 lyspære – 1600

Hue White and color ambiance

A67 – E27 lyspære – 1600

Opptil 1521 lumen*
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

929,00 kr

Midlertidig utsolgt

Midlertidig utsolgt

Lightstrip Plus V4-forlengelse 1 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus V4-forlengelse 1 meter

Integrert LED
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

299,00 kr

Midlertidig utsolgt

Kjøp alle kjøkkenlys
image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Inspirasjon for belysning

Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med emneknaggen #philipshue

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

En veiledning i smart kjøkkenbelysning

Hvilken lysfarge passer best på kjøkkenet?

Hvordan kan jeg lyse opp et mørkt kjøkken?

Hva er den beste belysningen for kjøkkenøyer?

Flere smarte belysningsideer til kjøkkenet

6 belysningsideer til kjøkkenet

6 belysningsideer til kjøkkenet

De beste kjøkkenbelysningsideene fra ekspertene på Hue. Lys opp alle deler av kjøkkenet slik at du kan lage mat, dekorere, slappe av og være sosial.

Utforsk flere belysningsideer til kjøkkenet
Veiledning i downlights på kjøkkenet

Veiledning i downlights på kjøkkenet

Innfelt belysning passer til alle typer kjøkken. Trenger du inspirasjon? Les vår guide for hvordan man best bruker innfelt belysning på kjøkkenet ditt

Utforsk flere tips til downlights på kjøkkenet

