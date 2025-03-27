Tilsett en klype smart til kjøkkenbelysningen! Uansett hva du foretrekker, gjør Philips Hue det enklere å gi kjøkkenet enda litt mer smak (og farge).
Kjøkkenlys: dag og natt
Med smarte kjøkkenlys blir det enda enklere og morsommere å lage mat! Bruk lyse fargetoner for å fokusere når du lager maten, og mykere, varmt lys mens du nyter måltidet.
Det beste kjøkkenlyset for hverdagsbelysning
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
699,00 kr
Hue White ambiance
Enrave, stor taklampe
2999,00 kr
Hue White and color ambiance
Ensis pendel
5529,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
819,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight
749,00 kr
Hue White and color ambiance
A67 – E27 lyspære – 1600
929,00 kr
Hue White
Startpakke E27
Hue White and color ambiance
Play gradient light tube - kompakt
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Play gradient light tube - kompakt
2319,00 kr
Kjøkkenbelysning for arbeid og avslapning
Med smart kjøkkenbelysning kan du bruke hjemmets hjerte til hva som helst. Klart, hvitt lys hjelper deg når du forbereder måltider, mens mykere fargetoner forvandler kjøkkenet til et perfekt selskapsrom.
De beste kjøkkenlysene for stemningsbelysning
Hue White and color ambiance
Perifo lineær lyslinje
2319,00 kr
Hue
Perifoskinne 1 m
819,00 kr
Hue White and color ambiance
Perifo sylinderspotlight
1389,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 75 inch
2879,00 kr
Hue White and color ambiance
Flourish-pendel
4839,00 kr
Hue White and color ambiance
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
A67 – E27 lyspære – 1600
929,00 kr
Hue White and color ambiance
Play gradient light tube - kompakt
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Play gradient light tube - kompakt
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4-forlengelse 1 meter
299,00 kr
Inspirasjon for belysning
Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med emneknaggen #philipshue
@janarts
@huisje_azul
@inciyuyucu
@snaideroamsterdam
@airtibo
@living_in_ladepladsen
@luckyenki
En veiledning i smart kjøkkenbelysning
Hvilken lysfarge passer best på kjøkkenet?
Hvilken lysfarge passer best på kjøkkenet?
Hvordan kan jeg lyse opp et mørkt kjøkken?
Hvordan kan jeg lyse opp et mørkt kjøkken?
Hva er den beste belysningen for kjøkkenøyer?
Hva er den beste belysningen for kjøkkenøyer?
Flere smarte belysningsideer til kjøkkenet
6 belysningsideer til kjøkkenet
De beste kjøkkenbelysningsideene fra ekspertene på Hue. Lys opp alle deler av kjøkkenet slik at du kan lage mat, dekorere, slappe av og være sosial.
Veiledning i downlights på kjøkkenet
Innfelt belysning passer til alle typer kjøkken. Trenger du inspirasjon? Les vår guide for hvordan man best bruker innfelt belysning på kjøkkenet ditt