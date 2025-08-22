Kameraer, kontaktsensorer, dørklokker og smartlys samarbeider for å beskytte dine kjære – ved hjelp av Philips Hue systemet du allerede eier.
Der hjemmesikkerhet møter smartbelysning
Overvåkningskamera
Hold øye med hjemmet ditt til enhver tid. Med skarp og klar 2K- eller 1080p HD-livestream, nattsyn og en høyttaler for toveis tale og lydalarmer, er disse kameraene dine øyne og ører når du ikke er der.
Ringeklokkekamera
Overvåk inngangsdøra di med en smart videodoorbell. Se, hør og vit hvem som er der når som helst, hvor som helst. Når bevegelse oppdages, slås lysene på for økt synlighet.
Kontaktsensorer
Høyeste sinnsro. Når den er aktivert, sender kontaktsensorer deg et varsel – og utløser til og med lys – så snart noen åpner et vindu, ei dør, et skap eller en safe. Philips Hue Bridge kreves.
Abonnementer
Få flere sikkerhetsfunksjoner, som smarte bevegelsesdeteksjonssoner og tilgang til opptil 60 dager med videohistorikk, med et abonnement. Velg mellom Basic eller Plus, basert på dine behov.
Appstyring
Varsler sendes direkte på telefonen din. Utløs lys- eller lydalarmer med et trykk. Med Philips Hue appen har du smarthjemsikkerhet rett i hånda.
Start med smart sikkerhet
Få alt du trenger for å sette opp et smart hjemmesikkerhetssystem med et startsett. Du får alle de beste funksjonene til den beste prisen – og umiddelbar trygghet for hjemmet og lommeboken din.
Juster sikkerheten i hjemmet ditt
Hue
Bridge
699,00 kr
Hue
Secure-kontaktsensor
769,00 kr
Hue
Secure-kontaktsensor
769,00 kr
Hue White and color ambiance
A60 - E27 lyspærer - 800 - 2-pakning
1159,00 kr
695,40 kr
Hue
Utendørs kabelforlenger 5 m
239,00 kr
Hue
Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
1959,00 kr
Hue
Secure anti-drop-kabel
169,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily utendørs spotlys
1729,00 kr
Spørsmål og svar om hjemmesikkerhet
Hvilke typer Secure kameraer er tilgjengelige?
Hva trenger jeg for å begynne å bruke Philips Hue sikkerhetsfunksjoner?
Hvilke Philips Hue produkter fungerer med et Secure oppsett?
Kan jeg legge til Secure enheter i mitt Bluetooth-kontrollerte Philips Hue oppsett?
Finnes det en gratis prøveversjon av Secure planens betalte funksjoner?
Finner du ikke svar?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.