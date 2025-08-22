Support

Der hjemmesikkerhet møter smartbelysning

Kameraer, kontaktsensorer, dørklokker og smartlys samarbeider for å beskytte dine kjære – ved hjelp av Philips Hue systemet du allerede eier.

En hvit Hue Security plassert på ei hylle ved sida av en plante

Overvåkningskamera

Hold øye med hjemmet ditt til enhver tid. Med skarp og klar 2K- eller 1080p HD-livestream, nattsyn og en høyttaler for toveis tale og lydalarmer, er disse kameraene dine øyne og ører når du ikke er der.

Et svart Hue Doorbell-kamera montert på en vegg.

Ringeklokkekamera

Overvåk inngangsdøra di med en smart videodoorbell. Se, hør og vit hvem som er der når som helst, hvor som helst. Når bevegelse oppdages, slås lysene på for økt synlighet.

Hue kontaktsensor

Kontaktsensorer

Høyeste sinnsro. Når den er aktivert, sender kontaktsensorer deg et varsel – og utløser til og med lys – så snart noen åpner et vindu, ei dør, et skap eller en safe. Philips Hue Bridge kreves. 

Par gjennomgår sikkerhetsopptak på et nettbrett

Abonnementer

Få flere sikkerhetsfunksjoner, som smarte bevegelsesdeteksjonssoner og tilgang til opptil 60 dager med videohistorikk, med et abonnement. Velg mellom Basic eller Plus, basert på dine behov.

Mistenkelig silhuett nærmer seg bakdøra

Appstyring

Varsler sendes direkte på telefonen din. Utløs lys- eller lydalarmer med et trykk. Med Philips Hue appen har du smarthjemsikkerhet rett i hånda.

Philips Hue smarthjemsikkerhet med ende-til-ende-kryptering

Få ende-til-ende-kryptering

Ditt personvern er vår prioritet. Som standard bruker alle Philips Hue Secure kameraer ende-til-ende-kryptering (E2EE). All video, lyd og stillbilder er kryptert med et passord som bare du har.

To Philips Hue smartlyspærer, en Hue Bridge Pro, to Hue kontaktsensorer og et Hue kablet sikkerhetskamera i hvitt.

Start med smart sikkerhet

Få alt du trenger for å sette opp et smart hjemmesikkerhetssystem med et startsett. Du får alle de beste funksjonene til den beste prisen – og umiddelbar trygghet for hjemmet og lommeboken din.

Juster sikkerheten i hjemmet ditt

Bridge

Hue

Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen

699,00 kr

Secure-kontaktsensor

Hue

Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer

769,00 kr

Secure-kontaktsensor

Hue

Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer

769,00 kr

A60 - E27 lyspærer - 800 - 2-pakning

Hue White and color ambiance

A60 - E27 lyspærer - 800 - 2-pakning
Opptil 806 lumen*
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1159,00 kr

695,40 kr

Utendørs kabelforlenger 5 m

Hue

Utendørs kabelforlenger 5 m
Forlengerkabel
5 m lengde
Svart

239,00 kr

Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ

Hue

Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Stativ inkludert

1959,00 kr

Secure anti-drop-kabel

Hue

Secure anti-drop-kabel
Kompatibel med alle Secure-kameraer
Laget av førsteklasses materialer
Gjør det vanskeligere for uvedkommende å fjerne
Anbefalt for kameraer som installeres over 2 m

169,00 kr

Lily utendørs spotlys

Hue White and color ambiance

Lily utendørs spotlys
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1729,00 kr

Led-lys for ditt smarte hjem

Kjøp belysning etter rom

Philips Hue har lys for alle områder innendørs og utendørs. Bla gjennom produktene vi anbefaler til stuen, kjøkkenet, soverommet, badet og mer.

Spørsmål og svar om hjemmesikkerhet

Hvilke typer Secure kameraer er tilgjengelige?

Hva trenger jeg for å begynne å bruke Philips Hue sikkerhetsfunksjoner?

Hvilke Philips Hue produkter fungerer med et Secure oppsett?

Kan jeg legge til Secure enheter i mitt Bluetooth-kontrollerte Philips Hue oppsett?

Finnes det en gratis prøveversjon av Secure planens betalte funksjoner?

Finner du ikke svar?

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

