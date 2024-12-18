Support
Smarthusprodukter

Smarthusprodukter

Se hele utvalget av smarthusprodukter fra Philips Hue! Dekorer hjemmet ditt – inne og ute – med smarte lamper og pærer, samt smarte sikkerhetskameraer og sensorer.

656 produkter
Alle produkter Startpakke (18) Lyspærer (88) Lightstrips (22) Sikkerhet (32)
Mykt, varmhvit

Mykt, varmhvit

(33)

Varmt til kjølig hvitt

Varmt til kjølig hvitt

(76)

Farget lys

Farget lys

(140)

Gradient

Gradient

(26)

Antrasitt

Antrasitt

(6)

Svart

Svart

(105)

Aluminium

Aluminium

(2)

Rustfritt stål

Rustfritt stål

(6)

Hvitt

Hvitt

(75)

Eik

Eik

(2)

Nærbilde av fronten på Perifo sylinderspotlight

White and color ambiance

Perifo sylinderspotlight
5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader

1 389,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
Varmt til kjølig hvitt lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

819,00 kr

Nærbilde av fronten på Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt

White and color ambiance

Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil

1 499,00 kr

Nærbilde av fronten på Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning

White and color ambiance

Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning
Tynn profil for lave tak
Opptil 1000 lumen
90 mm
Hvitt og farget lys

2 879,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Resonate utelampe til vegg

White and color ambiance

Resonate utelampe til vegg
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1 849,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Bridge

Hue

Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen

699,00 kr

Nærbilde av fronten på Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt

White and color ambiance

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil

1 269,00 kr

Nærbilde av fronten på Tento rundt WA LED-takpanel, 42,1 cm hvitt

White ambiance

Tento rundt WA LED-takpanel, 42,1 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀42,1 cm
Opptil 3100 lumen
Syntetisk profil

1 389,00 kr

Nærbilde av fronten på Secure-kamera med ledning

Hue

Secure-kamera med ledning
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Veggfeste inkludert

1 729,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på GU10 – smart spotlight – (2-pakning)

White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1 296,00 kr

Nærbilde av fronten på Secure-kamera på batteri

Hue

Secure-kamera på batteri
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Batteridrevet
Veggfeste inkludert

2 079,00 kr

Nærbilde av fronten på Perio skinne 1,5 m

Hue

Perio skinne 1,5 m
1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje

1 039,00 kr

1-12 av 656

Guide til smarthusprodukter

Hva er smarthusprodukter?

Hvilke smarthusprodukter fungerer med Google Home?

Hvilke smarthusprodukter fungerer med Alexa?

Hvilke smarthusenheter for lys har vi?

Hvilke andre typer smarthusprodukter tilbyr vi?

Lær om smarthusprodukter

Smart belysning og smarthusprodukter

Smartbelysning forklart

Hvis du fortsatt lurer på hva smartpærer virkelig kan gjøre, kan du starte med guiden vår til smartbelysning.
Smarte sikkerhetsprodukter

Hva er sikkerhetsbelysning?

Effektiv sikkerhetsbelysning er ikke lenger et spørsmål om å installere noen få sterke lys her og der.

smart hjemmeautomatisering

Smart hjemmeautomatisering

La Philips Hue lys, sensorer, sikkerhetskameraer og Hue-appen jobbe sammen for å gi deg sinnsro, enten du er hjemme eller borte.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay