Se hele utvalget av smarthusprodukter fra Philips Hue! Dekorer hjemmet ditt – inne og ute – med smarte lamper og pærer, samt smarte sikkerhetskameraer og sensorer.
656 produkter
White and color ambiance
Perifo sylinderspotlight
5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
1 389,00 kr
20% rabatt med Bridge!
White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
Varmt til kjølig hvitt lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
819,00 kr
White and color ambiance
Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil
1 499,00 kr
White and color ambiance
Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning
Tynn profil for lave tak
Opptil 1000 lumen
90 mm
Hvitt og farget lys
2 879,00 kr
20% rabatt med Bridge!
White and color ambiance
Resonate utelampe til vegg
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
1 849,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Hue
Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen
699,00 kr
White and color ambiance
Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil
1 269,00 kr
White ambiance
Tento rundt WA LED-takpanel, 42,1 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀42,1 cm
Opptil 3100 lumen
Syntetisk profil
1 389,00 kr
Hue
Secure-kamera med ledning
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Veggfeste inkludert
1 729,00 kr
20% rabatt med Bridge!
White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
1 296,00 kr
Hue
Secure-kamera på batteri
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Batteridrevet
Veggfeste inkludert
2 079,00 kr
Hue
Perio skinne 1,5 m
1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje
1 039,00 kr
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.