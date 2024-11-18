Support
LED-lyslenker

Smarte LED-lyslenker

Få hjemmet ditt til å skinne med dekorativ belysning, for eksempel smarte lyslenker for innendørs og utendørs bruk.

Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

White and color ambiance

Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

4 149,00 kr

Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

White and color ambiance

Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

2 539,00 kr

Ny!

Slik bruker du dekorativ belysning

Finn ut hvordan du kan bruke dekorative lys til å skape stemning i rommet ditt til alle anledninger.

Lær mer
Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

White and color ambiance

Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

1 389,00 kr

Veiledning i smarte LED-lyslenker

Finn ut mer om smarte LED-lyslenker

julelyslenker

Belysning på juletreet: tips og triks

Få mest mulig ut av de smarte lyslenkene våre ved å bruke dem som juletrelys eller festlig dekorativ belysning – bare sjekk ut juletipsene våre.
lyslenker til utendørs bruk

Slik pynter du med lyslenker til utendørs bruk

Lyslenker til utendørs bruk er ikke lenger forbeholdt høytiden – de passer perfekt som dekorasjon året rundt! Uansett om du henger dem opp foran eller bak huset, kan lyslenker til utendørs bruk få hvilket som helst område til å se magisk ut.
LED-lyslenker til soverom

Ideer til lyslenker på soverommet

Lyslenker, lysremser – uansett hva du vil kalle dem, kan du bruke lyslenker til å pynte soverommet ditt på en måte som gjenspeiler personligheten din.

