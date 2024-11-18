Få hjemmet ditt til å skinne med dekorativ belysning, for eksempel smarte lyslenker for innendørs og utendørs bruk.
White and color ambiance
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
4 149,00 kr
White and color ambiance
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
2 539,00 kr
Slik bruker du dekorativ belysning
Finn ut hvordan du kan bruke dekorative lys til å skape stemning i rommet ditt til alle anledninger.Lær mer
White and color ambiance
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
1 389,00 kr
Veiledning i smarte LED-lyslenker
Hvordan bør jeg henge opp lyslenker?
Hvor mange meter med LED-lyslenker trenger jeg?
Hvordan pynter jeg med smarte lyslenker?
Hvordan kan jeg bruke innendørs lyslenker?
Hva er de beste LED-lyslenkene til juletreet?
Finn ut mer om smarte LED-lyslenker
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.