Pakker med smartbelysning

Enten du skal utvide samlingen din av smartbelysning eller starte fra bunnen av, kan du bruke disse utvalgte Philips Hue-pakkene, som inkluderer Philips Hue Bridge-pakker, for å få smart LED-belysning i alle hjørner i hjemmet ditt.
-10%
Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning
Varmt til kjølig hvitt lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
1 638,00 kr
1 474,20 kr
-15%
Multipack: Slim innfelt spotlight 6-pakning, hvit
Opp til 1000 lumen
90 mm
Dimbar
16 millioner farger
5 758,00 kr
4 894,30 kr
Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Kobles til stikkontakt
Inklusive veggmontering
3 458,00 kr
Pakke: 2 x Secure kameraer på batteri
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Batteridrevne
Inklusive veggmontering
4 158,00 kr
-10%
Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
Varmt til kjølig hvitt lys
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
2 538,00 kr
2 284,20 kr
-10%
Multipack: Centura innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
Hvitt og farget lys
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
4 378,00 kr
3 940,20 kr
Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors
To Secure kontaktsensorer
To innendørssensorer
Styr med Philips Hue-appen
*Krever en Hue Bridge
2 576,00 kr
Multipack: Dimmer switch pakke 3-pakning
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Kan styre opptil 10 lyskilder
Slå på, slå av, dimme eller velge mellom forhåndsinnstilte lysmoduser
777,00 kr
Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Varmt til kjølig hvitt lys
Legg opptil 50 lys
Styre med app, stemme, eller tilbehør
1 857,00 kr
1 485,60 kr
Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Kobles til stikkontakt
Inklusive veggmontering
3 458,00 kr
-10%
Pakke: Ambiance gradient lightstrip 2m + 1m forlengelse
Lyser opp i flere farger samtidig
Styring med Bridge eller Bluetooth
Startpakken (2m) er kuttet på markerte punkter
Selvklebende tape inkludert
2 598,00 kr
2 338,20 kr
-10%
Pakke: Lightstrip + utvidelse
Hvit og fargelys
Utvidelse inkludert
Styre med app, stemme, tilbehør
998,00 kr
898,20 kr
En veiledning i smart belysningspakker
Finnes det Philips Hue Bridge-pakker?
Hvilke varer følger med i en belysningspakke?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.