Vis veien gjennom uterommet ditt og sett stemningen for enhver anledning med vakkert, kraftig smartlys.
Guide til smarte LED utelys
Hva er utendørs vegglykter?
Hva er utendørs vegglykter?
Hvordan bruker jeg utendørsbelysning til innredning?
Hvordan bruker jeg utendørsbelysning til innredning?
Hva er en lysstolpe?
Hva er en lysstolpe?
Hva er smarte utelys?
Hva er smarte utelys?
Kan jeg bruke smarte LED-utelys med bevegelsessensorer?
Kan jeg bruke smarte LED-utelys med bevegelsessensorer?
Hvordan planlegger jeg smart landskapsbelysning?
Hvordan planlegger jeg smart landskapsbelysning?
Lær om smarte LED-utelys
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.