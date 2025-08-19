Support
Sikkerhet for smarthjem

Sikkerhet for smarthjem

Beskytt hjemmet ditt med lys for en ekstra følelse av beskyttelse, enten du er hjemme eller borte. Med Philips Hue får du ikke bare smart hjemmesikkerhet – du får lyssterk hjemmesikkerhet.

Flash sale -25 %
Nærbilde av fronten på Secure-kamera med ledning

Hue

Secure-kamera med ledning
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Veggfeste inkludert
Nærbilde av fronten på Secure-kamera på batteri

Hue

Secure-kamera på batteri
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Batteridrevet
Veggfeste inkludert
Nærbilde av fronten på Secure-kamera på batteri

Hue

Secure-kamera på batteri
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Batteridrevet
Veggfeste inkludert
Nærbilde av fronten på Pakke: 2 x Secure kablede kameraer

Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Kobles til stikkontakt
Inklusive veggmontering
Nærbilde av fronten på Pakke: 2 x Secure kameraer på batteri

Pakke: 2 x Secure kameraer på batteri
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Batteridrevne
Inklusive veggmontering
Nærbilde av fronten på Pakke: 3 x Secure batteridrevne kameraer

Pakke: 3 x Secure batteridrevne kameraer
End-to-end-kryptering
1080P HD video
batteridrevet
Inklusive veggmontering
Nærbilde av fronten på Secure-flomlyskamera

Hue

Secure-flomlyskamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Hvitt og farget lys
Kobles til strømmen i hjemmet
Nærbilde av fronten på Secure-kontaktsensor

Hue

Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer
Nærbilde av fronten på Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ

Hue

Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Stativ inkludert
Veiledning til sikkerhet i smarte hjem

Hva er sikkerhet i smarte hjem?

Hvordan kan jeg gjøre smarthjemmet mitt sikrere?

Finnes det trådløse sikkerhetskameraer?

Hva er overvåking for smarte hjem?

Finner du ikke noe svar relatert til sikkerhet for smarthjem?

Finn ut mer om sikkerhet i smarthjem

sikkerhetsbelysning

Hva er sikkerhetsbelysning?

Effektiv sikkerhetsbelysning er ikke lenger et spørsmål om å installere noen få sterke lys her og der.
sikkerhetssensorer som registrerer bevegelse

De beste sikkerhetstipsene for bruk av bevegelsessensorer

Sliter du med å slå på lyset i gangen med albuen mens du bærer tunge poser med dagligvarer? Hva om kroppen din ble lysbryteren?
automatisering av sikkerhet og belysning

Føl deg tryggere med automatisering av hjemmebelysning

La Philips Hue belysning, sensorer, sikkerhetskameraer og Hue appen jobbe sammen for å gi deg sinnsro, enten du er hjemme eller borte.

