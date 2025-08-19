Sikkerhet for smarthjem

Beskytt hjemmet ditt med lys for en ekstra følelse av beskyttelse, enten du er hjemme eller borte. Med Philips Hue får du ikke bare smart hjemmesikkerhet – du får lyssterk hjemmesikkerhet.
35 produkter
Flash sale -25 %
Hue
Secure-kamera med ledning
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Veggfeste inkludert
Current price is {currentPrice}
Flash sale -25 %
Hue
Secure-kamera på batteri
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Batteridrevet
Veggfeste inkludert
Current price is {currentPrice}
Flash sale -25 %
Hue
Secure-kamera på batteri
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Batteridrevet
Veggfeste inkludert
Current price is {currentPrice}
Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Kobles til stikkontakt
Inklusive veggmontering
Current price is {currentPrice}
Pakke: 2 x Secure kameraer på batteri
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Batteridrevne
Inklusive veggmontering
Current price is {currentPrice}
Pakke: 3 x Secure batteridrevne kameraer
End-to-end-kryptering
1080P HD video
batteridrevet
Inklusive veggmontering
Current price is {currentPrice}
Flash sale -25 %
Hue
Secure-flomlyskamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Hvitt og farget lys
Kobles til strømmen i hjemmet
Current price is {currentPrice}
Flash sale -25 %
Hue
Secure-kamera med ledning
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Veggfeste inkludert
Current price is {currentPrice}
Flash sale -25 %
Hue
Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer
Current price is {currentPrice}
Flash sale -25 %
Hue
Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer
Current price is {currentPrice}
Flash sale -25 %
Hue
Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Stativ inkludert
Current price is {currentPrice}
Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
End-to-end-kryptering
1080P HD video
Kobles til stikkontakt
Inklusive veggmontering
Current price is {currentPrice}
Veiledning til sikkerhet i smarte hjem
Hva er sikkerhet i smarte hjem?
Hva er sikkerhet i smarte hjem?
Hvordan kan jeg gjøre smarthjemmet mitt sikrere?
Hvordan kan jeg gjøre smarthjemmet mitt sikrere?
Finnes det trådløse sikkerhetskameraer?
Finnes det trådløse sikkerhetskameraer?
Hva er overvåking for smarte hjem?
Hva er overvåking for smarte hjem?
Finner du ikke noe svar relatert til sikkerhet for smarthjem?
Finner du ikke noe svar relatert til sikkerhet for smarthjem?
Finn ut mer om sikkerhet i smarthjem
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.