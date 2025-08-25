Hvis du lurer på «Hvordan får jeg lysene mine til å reagere på musikken min?» eller «Hvordan setter jeg opp et sikkerhetssystem med lys?», har vi en oversikt over alt du trenger for å få det til.
Det du trenger for Philips Hue
Jeg vil...
Få praktisk smart kontroll
Med dette smarte belysningsoppsettet vil du kunne automatisere lysene dine, bruke bevegelsessensorer og brytere og kontrollere lysene dine fra hvor som helst ved hjelp av appen.
Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- En hvilken som helst Philips Hue lampe
– Hue appen
– Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (valgfritt)
Kan jeg få dette oppsettet uten en Bridge eller Bridge Pro?
Vi anbefaler…
Hue
Hue Bridge Pro
1039,00 kr
Hue
Bridge
699,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Hue
Smart plug
419,00 kr
Hue
Tap dial switch
579,00 kr
Hue
Smart button
259,00 kr
Jeg vil...
Få kule lyseffekter
Få huset ditt til å se ut som et Instagram-innlegg. Med dette smarte lysoppsettet vil du kunne sette scener, animere lysene dine og bruke effekter.
Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
– Hue appen
- Philips Hue dimmer eller Tap dial switch (valgfritt)
Kan jeg få kule lyseffekter uten en Bridge?
Vi anbefaler…
Hue White and color ambiance
Startsett: 3 smarte GU10-spotlys
2079,00 kr
Hue White and color ambiance
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm)
1989,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia-lyslenker
2539,00 kr
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip, 2 meter
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
4029,00 kr
Jeg vil...
Skaff deg utendørs belysning
Få hagen, verandaen eller terrassen din til å skinne. Med dette smartbelysningsoppsettet kan du installere smartlys utenfor hjemmet, enten du kobler dem til strømnettet eller bruker Low-volt til å plassere dem hvor som helst.
Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue utendørslamper
– Hue appen
Kan jeg få utebelysning uten en Bridge?
Vi anbefaler…
Hue White and color ambiance
Lily utendørs spotlampe
4029,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily XL utendørs spotlys
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Outdoor 2 meter
1619,00 kr
Hue White and color ambiance
Resonate utelampe til vegg
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Calla utendørs sokkel
1499,00 kr
Hue White and color ambiance
Appear utelampe til vegg
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress vegglampe (lav spenning)
1849,00 kr
Jeg vil...
Sett opp et sikkerhetssystem
Få et sikkerhetssystem for hele hjemmet. Med dette oppsettet vil du kunne overvåke hjemmet ditt i sanntid med smarte sikkerhetskameraer og sensorer.
Hva du kan bruke
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips hue belysning
- Hue Secure-kameraer
- Hue Secure kontaktsensorer
– Hue MotionAware™
Hvordan bygger jeg et Philips Hue Secure-oppsett?
Vi anbefaler…
Hue
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 3 stk. kontaktsensor + Motion sensor
3299,00 kr
1979,40 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Hue
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 2 stk. kontaktsensor + Kamera
4029,00 kr
Hue
Secure-kontaktsensor
769,00 kr
Hue
Bridge
699,00 kr
Hue
Secure-flomlyskamera
3569,00 kr
Hue
Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
1959,00 kr
Jeg vil...
Få sove- og vekkelys
Smart belysning for bedre velvære. Med dette smartbelysningsoppsettet kan du opprette automatiseringer for vekking og leggetid og bruke scenen Naturlig lys.
Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance- eller White and color ambiance-lys
– Hue appen
Kan jeg få sove- og vekkelys uten en Bridge?
Vi anbefaler…
Hue White and color ambiance
Pære - E14 lyspære
749,00 kr
Hue White and color ambiance
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
1659,00 kr
Hue White and color ambiance
Bærbar Go-lampe
1039,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
2769,00 kr
Jeg vil...
Synkroniser lys til TV
Vi vet at du tenker: "Hvorfor skulle jeg trenge det?" Men stol på oss - du får det. Med dette smarte lysoppsettet kan du synkronisere lysene dine med TV-serier, filmer eller konsollspill.
Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
- Philips Hue Play HDMI-synkroniseringsboks eller Philips Hue Sync TV-appen*
– Hue appen
*Sync box kan brukes med en hvilken som helst TV som bruker HDMI-tilkoblede enheter, for eksempel en set-top-boks, strømmeenhet eller spillkonsoll. Sync TV-appen er kompatibel med visse Samsung- og LG-TV-er.
Kan jeg synkronisere lys med TV-en min uten en Bridge?
Vi anbefaler…
LYSREKKER
Play Gradient Lightstrip for PC
2319,00 kr
1391,40 kr
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 65 inch
2539,00 kr
Jeg vil...
Synkroniser lys til musikk
Få lysene til å bevege seg i takt. Med dette smarte belysningsoppsettet vil du kunne synkronisere lysene dine til musikk.
Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
- Philips Hue Play HDMI sync box (valgfritt)*
– Hue appen
*Hvis du har en Spotify-konto, kan du synkronisere musikk direkte fra Philips Hue appen. Hvis du vil synkronisere musikk via en annen tjeneste, kan du bruke Philips Hue Play HDMI sync box.
Kan jeg synkronisere lys med musikken min uten en Bridge?
Vi anbefaler…
Hue White and color ambiance
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm)
1549,00 kr
Hue White and color ambiance
Bærbar Go-lampe
1039,00 kr
Hue White and color ambiance
Go bærbar bordlampe
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
2539,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia-lyslenker
1389,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia-lyslenker
2539,00 kr
Jeg vil...
Synkroniser lys til PC
Spillere forstår det. Med dette smarte lysoppsettet kan du synkronisere lysene dine med hva som helst på dataskjermen.
Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
- Philips Hue Sync skrivebordsapp
– Hue appen
Kan jeg synkronisere lys med PC-en min uten en Bridge?
Vi anbefaler…
LYSREKKER
Play Gradient Lightstrip for PC
2319,00 kr
1391,40 kr
LYSREKKER
Play Gradient Lightstrip for PC
1959,00 kr
1175,40 kr
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip, 2 meter
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Play light bar 1-pakning
929,00 kr
Spørsmål og svar
Hvorfor krever enkelte oppsett en Philips Hue Bridge?
Hva gjør jeg med mine vanlige brytere?
Hva skjer hvis noen slår av lysbryteren?
Kan jeg starte med Bluetooth og legge til en Bridge senere?
Hva med mine lamper som har integrerte ikke-smarte lys?
Må jeg alltid bruke appen for å kontrollere lysene mine?
Hva er forskjellen mellom en smart hub og en Bridge?
Hvor i huset mitt er et godt sted å starte?
Må jeg være "teknisk anlagt" for å bruke smartlys?
Hva om jeg har en fysisk dimmer switch i stedet for en lysbryter?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.