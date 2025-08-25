Med dette smarte belysningsoppsettet vil du kunne automatisere lysene dine, bruke bevegelsessensorer og brytere og kontrollere lysene dine fra hvor som helst ved hjelp av appen.

Det du trenger

– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro

- En hvilken som helst Philips Hue lampe

– Hue appen

– Hue MotionAware™

- Philips Hue dimmer switch (valgfritt)