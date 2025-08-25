Support

Det du trenger for Philips Hue

Hvis du lurer på «Hvordan får jeg lysene mine til å reagere på musikken min?» eller «Hvordan setter jeg opp et sikkerhetssystem med lys?», har vi en oversikt over alt du trenger for å få det til. 

Jeg vil...

Philips Hue praktisk styring

Jeg vil...

Få praktisk smart kontroll

Med dette smarte belysningsoppsettet vil du kunne automatisere lysene dine, bruke bevegelsessensorer og brytere og kontrollere lysene dine fra hvor som helst ved hjelp av appen.

Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- En hvilken som helst Philips Hue lampe
– Hue appen
– Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (valgfritt)

Kan jeg få dette oppsettet uten en Bridge eller Bridge Pro?

Vi anbefaler…

Nyhet
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Midlertidig utsolgt

Flash sale -25 %
Bridge

Hue

Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen

699,00 kr

Flash sale -25 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Automatiser lysene dine
Kan monteres overalt

519,00 kr

Flash sale -25 %
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

259,00 kr

Flash sale -25 %
Smart plug

Hue

Smart plug
Legg til en lampe til Hue-systemet
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

419,00 kr

Flash sale -25 %
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

579,00 kr

Flash sale -25 %
Smart button

Hue

Smart button
Styr lysene med ett klikk
Still lyset etter tiden på døgnet
Tilpasset funksjonalitet
Fleksibel, trådløs montering

259,00 kr

Kule Philips Hue lyseffekter

Jeg vil...

Få kule lyseffekter

Få huset ditt til å se ut som et Instagram-innlegg. Med dette smarte lysoppsettet vil du kunne sette scener, animere lysene dine og bruke effekter.

Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
– Hue appen
- Philips Hue dimmer eller Tap dial switch (valgfritt)

Kan jeg få kule lyseffekter uten en Bridge?

Vi anbefaler…

Flash sale -25 %
Startsett: 3 smarte GU10-spotlys

Hue White and color ambiance

Startsett: 3 smarte GU10-spotlys
Hvitt og farget lys
Smart styring
Styres med app eller stemmen*
Hue Bridge inkludert

2079,00 kr

Midlertidig utsolgt

Flash sale -25 %
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm)

Hue White and color ambiance

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm)
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Smart styring
Hue Bridge inkludert

1989,00 kr

Flash sale -25 %
Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

2539,00 kr

Flash sale -25 %
Gradient lightstrip, 2 meter

Hue White and color ambiance

Gradient lightstrip, 2 meter
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe
Eik
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

4029,00 kr

Philips hue utebelysning

Jeg vil...

Skaff deg utendørs belysning

Få hagen, verandaen eller terrassen din til å skinne. Med dette smartbelysningsoppsettet kan du installere smartlys utenfor hjemmet, enten du kobler dem til strømnettet eller bruker Low-volt til å plassere dem hvor som helst.

Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue utendørslamper
– Hue appen

Kan jeg få utebelysning uten en Bridge?

Vi anbefaler…

Flash sale -25 %
Lily utendørs spotlampe

Hue White and color ambiance

Lily utendørs spotlampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*

4029,00 kr

Flash sale -25 %
Lily XL utendørs spotlys

Hue White and color ambiance

Lily XL utendørs spotlys
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – utvidelse
Smart kontroll med Hue Bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Lightstrip Outdoor 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 2 meter
1 x 2 meter lysstripe
Hvitt og farget lys
Strømforsyningen er inkludert
Smart kontroll med Hue Bridge*

1619,00 kr

Flash sale -25 %
Resonate utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Resonate utelampe til vegg
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Calla utendørs sokkel

Hue White and color ambiance

Calla utendørs sokkel
Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat

1499,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Flash sale -25 %
Appear utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Appear utelampe til vegg
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Impress vegglampe (lav spenning)

Hue White and color ambiance

Impress vegglampe (lav spenning)
Lav spenning
Matt svart finish
240 x 120 mm
PSU selges separat

1849,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Philips Hue sikkerhetssystem

Jeg vil...

Sett opp et sikkerhetssystem

Få et sikkerhetssystem for hele hjemmet. Med dette oppsettet vil du kunne overvåke hjemmet ditt i sanntid med smarte sikkerhetskameraer og sensorer.

Hva du kan bruke
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips hue belysning
- Hue Secure-kameraer
- Hue Secure kontaktsensorer
– Hue MotionAware™

Hvordan bygger jeg et Philips Hue Secure-oppsett?

Vi anbefaler…

Opptil 40 % rabatt
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 3 stk. kontaktsensor + Motion sensor

Hue

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 3 stk. kontaktsensor + Motion sensor
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Kontaktsensorer er inkludert
Hue Bridge er inkludert

3299,00 kr

1979,40 kr

Flash sale -25 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Automatiser lysene dine
Kan monteres overalt

519,00 kr

Flash sale -25 %
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 2 stk. kontaktsensor + Kamera

Hue

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 2 stk. kontaktsensor + Kamera
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Kamera og sensorer er inkludert
Hue Bridge er inkludert

4029,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Flash sale -25 %
Secure-kontaktsensor

Hue

Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer

769,00 kr

Flash sale -25 %
Bridge

Hue

Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen

699,00 kr

Flash sale -25 %
Secure-flomlyskamera

Hue

Secure-flomlyskamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Hvitt og farget lys
Kobles til strømmen i hjemmet

3569,00 kr

Flash sale -25 %
Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ

Hue

Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Stativ inkludert

1959,00 kr

Philips Hue sove- og vekkelys

Jeg vil...

Få sove- og vekkelys

Smart belysning for bedre velvære. Med dette smartbelysningsoppsettet kan du opprette automatiseringer for vekking og leggetid og bruke scenen Naturlig lys.

Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance- eller White and color ambiance-lys
– Hue appen

Kan jeg få sove- og vekkelys uten en Bridge?

Vi anbefaler…

Flash sale -25 %
Pære - E14 lyspære

Hue White and color ambiance

Pære - E14 lyspære
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

749,00 kr

Flash sale -25 %
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button

Hue White and color ambiance

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Smart button
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Smart button medfølger

1659,00 kr

Flash sale -25 %
Bærbar Go-lampe

Hue White and color ambiance

Bærbar Go-lampe
Integrert LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1039,00 kr

Flash sale -25 %
Signe gradient bordlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordlampe
Eik
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2769,00 kr

Philips Hue sync-lys til TV

Jeg vil...

Synkroniser lys til TV

Vi vet at du tenker: "Hvorfor skulle jeg trenge det?" Men stol på oss - du får det. Med dette smarte lysoppsettet kan du synkronisere lysene dine med TV-serier, filmer eller konsollspill. 

Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
- Philips Hue Play HDMI-synkroniseringsboks eller Philips Hue Sync TV-appen*
– Hue appen

*Sync box kan brukes med en hvilken som helst TV som bruker HDMI-tilkoblede enheter, for eksempel en set-top-boks, strømmeenhet eller spillkonsoll. Sync TV-appen er kompatibel med visse Samsung- og LG-TV-er.

Kan jeg synkronisere lys med TV-en min uten en Bridge?

Vi anbefaler…

Opptil 40 % rabatt
Play Gradient Lightstrip for PC

LYSREKKER

Play Gradient Lightstrip for PC
Laget for monitorer på 24 til 27 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert

2319,00 kr

1391,40 kr

Flash sale -25 %
Play gradient lightstrip 65 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65 inch
Laget for TV-er på 65 til 70 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2539,00 kr

Philips Hue sync-lys til musikk

Jeg vil...

Synkroniser lys til musikk

Få lysene til å bevege seg i takt. Med dette smarte belysningsoppsettet vil du kunne synkronisere lysene dine til musikk.

Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
- Philips Hue Play HDMI sync box (valgfritt)*
– Hue appen

*Hvis du har en Spotify-konto, kan du synkronisere musikk direkte fra Philips Hue appen. Hvis du vil synkronisere musikk via en annen tjeneste, kan du bruke Philips Hue Play HDMI sync box. 

Kan jeg synkronisere lys med musikken min uten en Bridge?

Vi anbefaler…

Flash sale -25 %
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm)

Hue White and color ambiance

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm)
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Smart styring

1549,00 kr

Flash sale -25 %
Bærbar Go-lampe

Hue White and color ambiance

Bærbar Go-lampe
Integrert LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1039,00 kr

Flash sale -25 %
Go bærbar bordlampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar bordlampe
Fungerer innendørs og utendørs
Koble til med Bluetooth
Styres med app eller stemmen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Signe gradient bordlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordlampe
Hvitt
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2539,00 kr

Flash sale -25 %
Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

1389,00 kr

Flash sale -25 %
Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

2539,00 kr

Philips Hue sync-lys til PC

Jeg vil...

Synkroniser lys til PC

Spillere forstår det. Med dette smarte lysoppsettet kan du synkronisere lysene dine med hva som helst på dataskjermen.

Det du trenger
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance-lys
- Philips Hue Sync skrivebordsapp
– Hue appen

Kan jeg synkronisere lys med PC-en min uten en Bridge?

Vi anbefaler…

Opptil 40 % rabatt
Play Gradient Lightstrip for PC

LYSREKKER

Play Gradient Lightstrip for PC
Laget for monitorer på 24 til 27 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert

2319,00 kr

1391,40 kr

Opptil 40 % rabatt
Play Gradient Lightstrip for PC

LYSREKKER

Play Gradient Lightstrip for PC
Laget for skjermer på 32 til 34 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge

1959,00 kr

1175,40 kr

Flash sale -25 %
Gradient lightstrip, 2 meter

Hue White and color ambiance

Gradient lightstrip, 2 meter
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Play light bar 1-pakning

Hue White and color ambiance

Play light bar 1-pakning
Enkeltpakning
Integrert LED
Svart
Smart kontroll med Hue Bridge*

929,00 kr

Spørsmål og svar

Hvorfor krever enkelte oppsett en Philips Hue Bridge?

Hva gjør jeg med mine vanlige brytere?

Hva skjer hvis noen slår av lysbryteren? 

Kan jeg starte med Bluetooth og legge til en Bridge senere?

Hva med mine lamper som har integrerte ikke-smarte lys? 

Må jeg alltid bruke appen for å kontrollere lysene mine?

Hva er forskjellen mellom en smart hub og en Bridge?

Hvor i huset mitt er et godt sted å starte?

Må jeg være "teknisk anlagt" for å bruke smartlys?

Hva om jeg har en fysisk dimmer switch i stedet for en lysbryter?

Slik fungerer det

Slik fungerer det

Dykk dypt inn i Philips Hues indre funksjoner.

Utforsk
App

App

Se hva du kan gjøre med vår prisbelønte app.

Utforsk

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

