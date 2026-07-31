Ta det første steget inn i verdenen av Hue-underholdning med Play bord- og gulvlamper. Synkroniser dem med filmer, spill og musikk for fargerike lyseffekter som bader veggen i lys og gjenspeiler hvert øyeblikk på skjermen.
Smarte lys og hjemmesikkerhet
Ny. Og umiskjennelig Hue.
Nye Hue-produkter
Nyhet
Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)
699,00 kr
Nyhet
Hue Wired wall switch module (2-pakning)
929,00 kr
Nyhet
Nyhet
Hue On/off switch, kablet (1 kanal)
579,00 kr
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Hue On/off switch, kablet (2 kanaler)
639,00 kr
Nyhet
Nyhet
Hue White B39 Mignon – E14 LED-smartpære
419,00 kr
Underholdningsbelysning
Gjør seing og spilling til en altoppslukende opplevelse.
Synkroniser lysene med skjermen din! Se dem reagere i sanntid på hver film og hvert spill for en altoppslukende surroundlysopplevelse.
Uendelige muligheter i hvert rom, til hvert øyeblikk
Lyse ideer fra virkeligheten
Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med emneknaggen #philipshue
@gooisemannen
@hefestec
@min_gyu.zip
@by_stoker_thuis
@larissa.interior
@deer.home
@my_orchard_croft
@salamanderloft
@kiiwic
@vores_villa_funkis