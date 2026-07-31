Smarte lys og hjemmesikkerhet

Hue Play-lamper — oppslukende underholdning starter her

Hue Play bord- og gulvlamper plassert rundt TV-området i stuen lyser i graderinger av rosa, blått og gult, og samsvarer med det som vises på TV-skjermen.

Ta det første steget inn i verdenen av Hue-underholdning med Play bord- og gulvlamper. Synkroniser dem med filmer, spill og musikk for fargerike lyseffekter som bader veggen i lys og gjenspeiler hvert øyeblikk på skjermen.

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Nye Hue-produkter

Nyhet
Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)

699,00 kr

Nyhet
Hue Wired wall switch module (2-pakning)

Hue Wired wall switch module (2-pakning)

929,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Hue White and color ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

1 269,00 kr

Nyhet
Hue On/off switch, kablet (1 kanal)

Hue On/off switch, kablet (1 kanal)

579,00 kr

Nyhet
Hue White ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Hue White ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

819,00 kr

Nyhet
Hue White ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Hue White ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

579,00 kr

Nyhet
Hue Wall switch module, kablet (1-pakning)

Hue Wall switch module, kablet (1-pakning)

519,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Hue White and color ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

1 849,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe stor

Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe stor

1 729,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe kompakt

Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe kompakt

1 619,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Hue Play bordlampe

Hue White and color ambiance Hue Play bordlampe

929,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Hue White and color ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

749,00 kr

Nyhet
Hue On/off switch, kablet (2 kanaler)

Hue On/off switch, kablet (2 kanaler)

639,00 kr

Nyhet
Hue White ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Hue White ambiance B39 Mignon – E14 LED-smartpære

419,00 kr

Nyhet
Hue White B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Hue White B39 Mignon – E14 LED-smartpære

419,00 kr

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Underholdningsbelysning

Gjør seing og spilling til en altoppslukende opplevelse.

Synkroniser lysene med skjermen din! Se dem reagere i sanntid på hver film og hvert spill for en altoppslukende surroundlysopplevelse.

Kjøp underholdning

Uendelige muligheter i hvert rom, til hvert øyeblikk

Lyse ideer fra virkeligheten

Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med emneknaggen #philipshue

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