LED-teknologi

Hvorfor er smarte lys LED? Noen få grunner:

1. De varmes ikke opp som andre typer lys, noe som vil skade brikken som gjør dem smarte.

2. LED-er har allerede intern elektronikk, så det er enkelt å inkludere smartbrikken.

3. De kan produsere millioner av lysfarger.

4. De er den nåværende standarden for hjemmebelysning, blant annet på grunn av LED-energieffektivitet.

Så, det er ett akronym ute av veien. Det finnes noen andre, som RGB, IC, WW ... disse akronymene refererer til fargene på LED-ene.

Visste du dette? Signify, selskapet bak Philips Hue, står også bak Color Kinetics, som fokuserer på «dynamiske arkitektoniske belysningssystemer» (det vil si fancy profesjonell belysning for arenaer og lysshow, den slags). Et av deres største forskningsområder er farger – det betyr at vi har tilgang til det beste av det beste innen fargebelysning.