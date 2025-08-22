Smartbelysning er en mer avansert måte å lyse opp hjemmet ditt på.
Hva er smartbelysning?
Hvordan fungerer smarte lys?
Smarte lys har en chip inni seg som gjør at de kan kommunisere trådløst med andre enheter. Hver lampe kan kobles til en app, smarthjemassistent eller annet smart tilbehør, slik at du kan automatisere lampene dine, endre fargen eller kontrollere dem eksternt.
Så, hvordan er de forskjellige fra vanlige lys? Konvensjonelle pærer kan bare slås av eller på. Du kan dimme dem, men bare med en kablet bryter.
Smartbelysningsteknologi
Det finnes flere teknologier som kan gjøre en lyskilde smart. Zigbee, Bluetooth og Wi-Fi er de mest populære.
Zigbee lys
Zigbee er en type trådløs kommunikasjonsprotokoll som lar smarte enheter «snakke» med hverandre. Det er vanlig i smarthusteknologi fordi det er veldig sikkert, lavt strømforbruk (smartbryterne dine vil ikke tappe batteriene!), og fungerer selv når Wi-Fi er nede.
Wi-Fi-lys
Wi-Fi er en populær teknologi for smart belysning fordi den er kjent. Lysene dine bruker hjemmets Wi-Fi-nettverk til å kommunisere med hverandre. Det er imidlertid ulemper med å bruke denne teknologien: Wi-Fi-nettverket ditt kan bli overbelastet, lysene fungerer ikke når ruteren er nede, og rekkevidden er begrenset til Wi-Fi-signalet ditt.
Bluetooth-lys
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi som bruker RF-signaler til å sende data. Det er enkelt, krever ingen annen maskinvare, og er tilgjengelig for nesten alle. Men Bluetooth lagrer bare begrenset data per enhet, og den kan bare brukes over korte avstander.
Krever en hub
Styr lysene fra hvor som helst
Reduserer ikke hastigheten på Wi-Fi*
Fungerer selv når Wi-Fi er nede**
Styr lyset med app
Automatiser lys
Angi tidspunkt
Synkroniser lys til TV, musikk, spill
Stemmestyring
Legg til og tilpass ethvert smart tilbehør
Legg til utendørs belysning
*Zigbee og Wi-Fi bruker samme frekvensbånd (2,4 GHz), men Zigbee bruker ingen Wi-Fi-båndbredde for å kontrollere lysene.
**Lys kan styres via smartbrytere og automatiseringer, men ikke via app og fjernstyring.
Hva er en smart hub?
Zigbee smarte lys blir virkelig smarte når de kobles til en smarthub som oppretter et superraskt Zigbee-nettverk mellom dem og kobler dem til internett.
Når signalet er etablert, bygger lysene et mesh-nettverk. Derfor kan du legge til lys overalt i hjemmet ditt, og de «bare fungerer» – fordi hver lyskilde er en repeater som utvider og forsterker Zigbee-nettverket.
I Philips Hue systemet finnes det to huber: Hue Bridge og Hue Bridge Pro.
LED-teknologi
Hvorfor er smarte lys LED? Noen få grunner:
1. De varmes ikke opp som andre typer lys, noe som vil skade brikken som gjør dem smarte.
2. LED-er har allerede intern elektronikk, så det er enkelt å inkludere smartbrikken.
3. De kan produsere millioner av lysfarger.
4. De er den nåværende standarden for hjemmebelysning, blant annet på grunn av LED-energieffektivitet.
Så, det er ett akronym ute av veien. Det finnes noen andre, som RGB, IC, WW ... disse akronymene refererer til fargene på LED-ene.
Visste du dette? Signify, selskapet bak Philips Hue, står også bak Color Kinetics, som fokuserer på «dynamiske arkitektoniske belysningssystemer» (det vil si fancy profesjonell belysning for arenaer og lysshow, den slags). Et av deres største forskningsområder er farger – det betyr at vi har tilgang til det beste av det beste innen fargebelysning.
RGB-lys
Betyr "rød, grønn, blå."
RGB-lys blander røde, grønne og blå LED-lys (primærfargene i lyset) for å skape et bredt spekter av farger – over 16 millioner, for å være litt mer presis. RGB-lys har ikke hvite LED-lys, men de kan likevel produsere en hvit nyanse ved å blande rødt, grønt og blått. Disse lysene kan bare produsere én heldekkende farge om gangen.
RGBIC lys
Står for "red, green, blue" og “independent controller" (uavhengig kontroll).
Du kan også se "independent control" eller "independent chip" (uavhengig kontroll eller brikke), men det betyr det samme: Du kan styre de ulike lysdiodene individuelt, slik at de viser flere farger samtidig.
RGBA lys
Betyr "rød, grønn, blå, rav."
RGBA-lyspærer bruker gult i tillegg til rødt, grønt og blått, slik at de kan vise et bredere spekter av gult lys, inkludert oransje og gull.
RGBW lys
Betyr "rød, grønn, blå, varm hvit."
RGBW-lyspærer (også kalt RGBWW-lyskilder, forvirrende nok) har også en varmhvit brikke som gir tusenvis av ekstra nyanser av hvitt lys. Slik får du et spekter av varmt til kjølig hvitt lys.
RGBWW-lys
Betyr "rød, grønn, blå, kjølig hvit, varm hvit."
De to forskjellige hvite lysdiodene gjør at lyset kan gi enda rikere farger. De fleste Philips Hue fargelamper har denne teknologien.
RGBWWIC lys
Betyr "rød, grønn, blå, kjølig hvit, varm hvit" og "uavhengig kontroller."
Dette er teknologien som de fleste Philips Hue gradientlys har. Du får alle lysfargene du ønsker, og du kan stille inn flere farger samtidig. Med våre gradientlys styrer du grupper av LED-lys i stedet for enkeltstående LED-lys om gangen – dette bidrar til å skape sømløse fargeblandinger.
Hvorfor trenger du smart belysning?
Fordelene med smart belysning stopper ikke ved å fjernstyre lysene dine.
Praktisk
Lys som gjør det du vil, når du vil. Gå forbi, og lysene slår seg på. Sengetid? Lysene dempes automatisk. Hendene fulle? Fortell smarthjemassistenten din hva den skal gjøre. Smart belysning er ikke bare smart – den gjør livet litt enklere.
Stemmestyring
En av de mest ettertraktede funksjonene innen smart belysning er stemmekontroll, som lar deg justere lysene med en kommando. «Alexa, slå på lysene.» «Siri, gjør stuen koselig.»
Automatiseringer
Planlegg at lysene dine skal slås av og på til bestemte tider – og med bestemte innstillinger. I tillegg gir spesialautomatiseringer som Wake up og Go to sleep deg enda mer avansert funksjonalitet.
Enkelt dimbart lys
Tradisjonelle lyspærer trenger en spesiell dimmer switch som kobles til strømnettet i hjemmet. Med smartlys er dimming innebygd – appen, smarte brytere og til og med stemmen din kan dimme lysene umiddelbart.
Surroundbelysning
Synkroniser lysene dine med TV-en eller datamaskinen og se på mens de danser, blinker, dempes, lyser opp og endrer farge sammen med innholdet på skjermen.
Få kule lyseffekter
Få lysene dine til å glitre, etterligne en peis eller blinke som stjernene. Du kan til og med la lysene dine veksle mellom fargene.
Koble til andre enheter
Med kommunikasjonsprotokoller som Matter er det enkelt å skape et helt smarthjem. Bruk smartbelysningssystemet ditt med andre tilkoblede enheter, for eksempel kameraer, høyttalere, termostater og hjemmeassistenter.
Spørsmål og svar
Hvem oppfant smarte lys?
Bør jeg velge en smartpære eller smartbryter?
Hva er individuelt adresserbare lysdioder?
Hva er forskjellen mellom RGBA og RGBWW?
Hvordan sikrer Philips Hue at alle lysene har samme farge?
Hva gjør Philips Hue fargelys annerledes?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.