Innfelt smart LED-belysning

Smartbelysning går lenger enn den enkle lyspæren – Philips Hue kommer i alle former og størrelser, inkludert downlights.

Guide til smart LED-innfelt belysning

Kan jeg bruke innfelt belysning i ganger?

Kan jeg bruke innfelte LED-lys på kjøkkenet?

Hva er innfelt boksbelysning?

Hva er smart LED-innfelt belysning?

Hvilke smarte pærer kan brukes til innfelt belysning?

Kan jeg styre innfelte LED-lys med stemmen?

Lær om smarte LED-innfelte lys

LED-downlights til treningsrommet

Hvordan få den beste belysningen til treningsrommet

Få ideer til belysning i treningsrommet ditt, inkludert hvordan og hvor du kan plassere smarte innfelte lyspærer.
downlights til stuen

Belysningsideer for en stilig stue

Smart innfelt belysning kan brukes i stuer, ikke bare for å gi nok belysning, men også for å legge til stemningsbelysning.
LED-downlights til barnerommet

Nattlys for barn

Med smart plasserte innfelte lyspærer kan du sørge for at barnerommene er godt opplyste for arbeid, lek og søvn.

