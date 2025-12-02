Enten du forbereder en romantisk middag, en familiesammenkomst eller en dag på hjemmekontoret, tilbyr Philips Hue smart spisestuebelysning som kan tilpasses alle anledninger.
Fremhev måltidene med spisestuebelysning
Ønsket du restaurantstemning hjemme? Gjør middagen så intim eller livlig du vil, med et trykk i Philips Hue-appen. Bruk varme, koselige toner til måltider på ukekveldene, eller velg lyse, morsomme farger til et middagsselskap med venner.
Lys opp spisestuen din for selskaper
Alle sammenkomster trenger et perfekt lydspor – og med Philips Hue kan du få spisestuelysene til å danse i takt med musikken.
Den beste spisestuebelysningen for selskaper
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
3799,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Veiledning i spisestuebelysning
Hvilken lysfarge passer best i spisestuer?
Hvilken lysfarge passer best i spisestuer?
Hvor høyt over bordet bør spisestuebelysningen være?
Hvor høyt over bordet bør spisestuebelysningen være?
Bør jeg ha matchende belysning i spisestuen og på kjøkkenet?
Bør jeg ha matchende belysning i spisestuen og på kjøkkenet?
