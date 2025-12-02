Support
Spisestuebelysning

Spisestuebelysning

Enten du forbereder en romantisk middag, en familiesammenkomst eller en dag på hjemmekontoret, tilbyr Philips Hue smart spisestuebelysning som kan tilpasses alle anledninger.

Kjøp spisestuebelysning
Spisestuebelysning: Fremhev måltidene

Fremhev måltidene med spisestuebelysning

Ønsket du restaurantstemning hjemme? Gjør middagen så intim eller livlig du vil, med et trykk i Philips Hue-appen. Bruk varme, koselige toner til måltider på ukekveldene, eller velg lyse, morsomme farger til et middagsselskap med venner.

Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

2539,00 kr

Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

1389,00 kr

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

4149,00 kr

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

699,00 kr

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Hue White and color ambiance

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil

1269,00 kr

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

259,00 kr

Midlertidig utsolgt

Flux strip light 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux strip light 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1200 lumen

819,00 kr

Flux strip light 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux strip light 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
2000 lumen

1159,00 kr

OmniGlow strip light 3 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow strip light 3 m

2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt

1619,00 kr

Nyhet
Devote Hue slank taklampe M

Taklamper

Devote Hue slank taklampe M

Jevn lysfordeling
⌀ 42,1 cm
Opptil 2900 lumen
Matt hvit syntetisk

1389,00 kr

Midlertidig utsolgt

OmniGlow strip light 5 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow strip light 5 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt

2319,00 kr

Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt

Hue White and color ambiance

Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt

Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil

1499,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Strømforsyningen er inkludert
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

699,00 kr

Midlertidig utsolgt

Spisestuebelysning til selskaper

Lys opp spisestuen din for selskaper

Alle sammenkomster trenger et perfekt lydspor – og med Philips Hue kan du få spisestuelysene til å danse i takt med musikken.

Den beste spisestuebelysningen for selskaper

Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe

Hvitt
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

3799,00 kr

Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

259,00 kr

Midlertidig utsolgt

