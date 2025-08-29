Hue Bridge og Hue Bridge Pro er smarthub-er som kobles til ruteren din for å etablere et Zigbee-nettverk. Når du har installert lysene, kan de kommunisere med Bridge og hverandre.

Hvert lys er en repeater av signalet, noe som betyr at du kan utvide nettverket ved å legge til lys. Dette kalles et mesh-nettverk.

