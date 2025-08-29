Support

Slik virker Hue

Se hvor avansert – men enkelt å konfigurere og bruke – Hue smart hjem er.

 

Det grunnleggende
Bluetooth vs. Bridge
Appstyring
LED-teknologi

Det grunnleggende

Smarte lys kommuniserer

Alt "smart" må kunne motta instruksjoner. Hue smarte lys bruker Zigbee eller Bluetooth for å kommunisere, avhengig av om du har en Bridge.

Zigbee-teknologi med smarte lys

Med Bridge

Zigbee

Hue Bridge og Hue Bridge Pro er smarthub-er som kobles til ruteren din for å etablere et Zigbee-nettverk. Når du har installert lysene, kan de kommunisere med Bridge og hverandre.

Hvert lys er en repeater av signalet, noe som betyr at du kan utvide nettverket ved å legge til lys. Dette kalles et mesh-nettverk.

Se alle funksjonene

Hvorfor må Bridge kobles til ruteren min?

Vil lys fra Hue gjøre det trådløse internettet mitt tregere?

Vil lysene mine fortsatt fungere når Internett er nede? 

Bluetooth-teknologi med smarte lys

Uten Bridge:

Bluetooth

Hvis du ikke vil ha en smart hub, kan du bruke Bluetooth. På denne måten bruker du mobilenheten din til å kommunisere direkte med lysene.

Når du (og enheten din) beveger deg, beveger nettverket seg med deg. Dette er grunnen til at det er en grense for hvor langt unna du kan være fra lysene dine.

En sammenligning av Bluetooth og Bridge

Hvis jeg starter med Bluetooth, kan jeg legge til Hue Bridge senere?

Hvordan vet jeg hvilke Hue lys som er Bluetooth-kompatible?

Bluetooth vs. Bridge og Bridge Pro

Sammenlign Hue systemer

Her er hva du får med hver systemtype: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.

Bluetooth

Utforsk Bluetooth

Hue Bridge

Kjøp Hue Bridge

Hue Bridge Pro

Handle Bridge Pro

Kommunikasjonsprotokoll: Hvordan enhetene våre «snakker» med hverandre

Bluetooth-kommunikasjon
Zigbee mesh-nettverk
Zigbee mesh-nettverk

Rekkevidde: Tilkoblingsavstand

In-room
Full-home
Full-home

Maks antall støttede lys

10
50
150+

Maksimalt antall støttede tilbehør

10
12
50+

Chip: Bygget for ultrasnelle responser

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU: Bygget for å kjøre komplekse algoritmer og støtte AI-applikasjoner

ARM Mali-G31 MP2

Styr med 1 app: iOS og Android

Fungerer med: sømløs integrering av lysene dine i smarthjemmet ditt

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Stemmekontroll: Er lysene kompatible med stemmekontrollpartnerskap

Begrenset

Kontroll fra hvor som helst: Med en internettforbindelse

Lag automatiseringer: Planlegg lysene dine til rutinene dine

Begrenset

Hue Sync: Synkroniser lys til TV, musikk, spill og Hue Secure

Hue MotionAware™: Bruk lys som bevegelsessensorer

Zigbee sikkerhetssystembeskyttelse

AES 128-bit kryptering
AES 128-bit kryptering
Forbedret AES-128 bitkryptering ved hjelp av Zigbee Trust Center
Philips Hue appen for å kontrollere dine smarte LED-lys

Appstyring

Smarthjemsstyring

Hue appen er kommandosenteret ditt. Veiledet oppsett gjør systemet ditt klart: trykk for å umiddelbart kontrollere lysene dine, lage automatiseringer og mer.

Utforsk appen
Automatiseringer

Automatiseringer

Opprett gjentakende innstillinger for lysene og sikkerhetssystemet ditt.

 

 

Sync

Sync

Synkroniser lysene dine med TV, spill og musikk.

 

 

Aktiver hjemme

Sikkerhetssenter

Få en oversikt over sikkerhetssystemet ditt.

 

 

Tilpasning

Regnskap

Administrer brukertillatelser, tredjepartstilgang og mer.

 

 

Teknologien

Vår LED-belysning

Skjønnhet og intelligens. Alle lyspærene, lampene og lyseffektene våre er utviklet og designet ved hovedkontoret vårt i Nederland.

 

Kromasync
Kromasync

Chromasync™

Profesjonell belysning for hjemmet ditt med presis fargematching på tvers av alle smartlysene dine. Få dype, mettede farger, myke pasteller og nyanser av hvitt lys uten fargevariasjoner på tvers av lyspærer, lamper og lysarmaturer.

 

 

En lampe ved siden av sengen som lyser i mykt hvitt, smartlys.

Hvitt

Fargetemperatur: 2700 K

Et mykt hvitt lys som er behagelig for øynene. 

En lampe ved siden av sengen som lyser varmt, oransje smartlys.

Hvit ambiance

Fargetemperatur: 2200-6500 K

Alle nyanser av hvitt lys, fra varm oransje til kjølig blått.

En lampe ved siden av sengen som lyser mykt rosa smartlys.

Hvit og farge ambiance

Fargetemperatur: 2200–6500 K 
+16 millioner farger 

Alle nyanser av hvitt lys pluss fullt fargespekter.

 

 

Et Hue gradientlysrør som bader en vegg med en blanding av blå, rosa, lilla og gule toner av smartlys.
Gradient

Gradient

Fargetemperatur: 2200–6500 K +16 millioner farger  

Betraktet som RGBWWIC, noe som betyr at de kan vise flere lysfarger samtidig. 

Hvordan er Hue annerledes? Hue gradient-lys styres med grupper av LED-er i stedet for individuelt, slik at du alltid får en jevn, gradvis blanding av farger.

En soveromsvegg badet i en subtil blanding av blå og rosa toner av smartlys.

ColorCast™

Vår innovative design med presist arrangerte LED-lys projiserer farger som ingen andre lyskilder.

En Hue smartlyspære som lyser i et varmhvitt, justerbart lys.
Vekking

Dagslys i hele spekteret

Få dagslyset inn med fullspektret, justerbart hvitt lys. Nyt det bredeste spekteret av hvite toner, fra de varmeste gule flammetonene til de kjøligste, klare hvite nyansene av naturlig blå himmel.

En Hue Twilight nattbordslampe som lyser med ultra-lavt nedtonet, varmhvitt smartlys.
dyp dimming

Meget lav dimming

Få det mykeste nattlyset med ultralav dimming. Dimm lysene ned til bare 0,2 % av den totale lysstyrken.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

