Se hvor avansert – men enkelt å konfigurere og bruke – Hue smart hjem er.
Det grunnleggende
Alt "smart" må kunne motta instruksjoner. Hue smarte lys bruker Zigbee eller Bluetooth for å kommunisere, avhengig av om du har en Bridge.
Med Bridge
Hue Bridge og Hue Bridge Pro er smarthub-er som kobles til ruteren din for å etablere et Zigbee-nettverk. Når du har installert lysene, kan de kommunisere med Bridge og hverandre.
Hvert lys er en repeater av signalet, noe som betyr at du kan utvide nettverket ved å legge til lys. Dette kalles et mesh-nettverk.
Uten Bridge:
Hvis du ikke vil ha en smart hub, kan du bruke Bluetooth. På denne måten bruker du mobilenheten din til å kommunisere direkte med lysene.
Når du (og enheten din) beveger deg, beveger nettverket seg med deg. Dette er grunnen til at det er en grense for hvor langt unna du kan være fra lysene dine.
Bluetooth vs. Bridge og Bridge Pro
Her er hva du får med hver systemtype: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.
Kommunikasjonsprotokoll: Hvordan enhetene våre «snakker» med hverandre
Rekkevidde: Tilkoblingsavstand
Maks antall støttede lys
Maksimalt antall støttede tilbehør
Chip: Bygget for ultrasnelle responser
GPU: Bygget for å kjøre komplekse algoritmer og støtte AI-applikasjoner
Styr med 1 app: iOS og Android
Fungerer med: sømløs integrering av lysene dine i smarthjemmet ditt
Stemmekontroll: Er lysene kompatible med stemmekontrollpartnerskap
Kontroll fra hvor som helst: Med en internettforbindelse
Lag automatiseringer: Planlegg lysene dine til rutinene dine
Hue Sync: Synkroniser lys til TV, musikk, spill og Hue Secure
Hue MotionAware™: Bruk lys som bevegelsessensorer
Zigbee sikkerhetssystembeskyttelse
Appstyring
Hue appen er kommandosenteret ditt. Veiledet oppsett gjør systemet ditt klart: trykk for å umiddelbart kontrollere lysene dine, lage automatiseringer og mer.
Opprett gjentakende innstillinger for lysene og sikkerhetssystemet ditt.
Synkroniser lysene dine med TV, spill og musikk.
Få en oversikt over sikkerhetssystemet ditt.
Administrer brukertillatelser, tredjepartstilgang og mer.
Teknologien
Skjønnhet og intelligens. Alle lyspærene, lampene og lyseffektene våre er utviklet og designet ved hovedkontoret vårt i Nederland.
Profesjonell belysning for hjemmet ditt med presis fargematching på tvers av alle smartlysene dine. Få dype, mettede farger, myke pasteller og nyanser av hvitt lys uten fargevariasjoner på tvers av lyspærer, lamper og lysarmaturer.
Fargetemperatur: 2700 K
Et mykt hvitt lys som er behagelig for øynene.
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Alle nyanser av hvitt lys, fra varm oransje til kjølig blått.
Fargetemperatur: 2200–6500 K
+16 millioner farger
Alle nyanser av hvitt lys pluss fullt fargespekter.
Fargetemperatur: 2200–6500 K +16 millioner farger
Betraktet som RGBWWIC, noe som betyr at de kan vise flere lysfarger samtidig.
Hvordan er Hue annerledes? Hue gradient-lys styres med grupper av LED-er i stedet for individuelt, slik at du alltid får en jevn, gradvis blanding av farger.
Vår innovative design med presist arrangerte LED-lys projiserer farger som ingen andre lyskilder.
Få dagslyset inn med fullspektret, justerbart hvitt lys. Nyt det bredeste spekteret av hvite toner, fra de varmeste gule flammetonene til de kjøligste, klare hvite nyansene av naturlig blå himmel.
Få det mykeste nattlyset med ultralav dimming. Dimm lysene ned til bare 0,2 % av den totale lysstyrken.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.