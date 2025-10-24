Support
Nærbilde av fronten på Hue White A60 – E27 smartlyspære – 810 (2-pakning)

A60 – E27 smartlyspære – 810 (2-pakning)

Få førsteklasses varmhvitt lys (2700K) inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil. Med en maksimal lysstyrke på 810 lumen og ultralav dimming kan du virkelig tilpasse lyset etter dine behov og justere det jevnt fra full lysstyrke helt ned til 5 % ved hjelp av Hue-appen.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • Opptil 810 lumen
  • Varmt hvitt lys
  • Lav dimming ned til 5 %
  • Styres ved å bruke appen eller stemmen
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Holdbarhet

  • Antall brytersykluser

    50 000

  • Nominell levetid

    25 000

Miljøet

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay