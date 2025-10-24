A60 – E27 smartlyspære – 810 (2-pakning)
Få førsteklasses varmhvitt lys (2700K) inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil. Med en maksimal lysstyrke på 810 lumen og ultralav dimming kan du virkelig tilpasse lyset etter dine behov og justere det jevnt fra full lysstyrke helt ned til 5 % ved hjelp av Hue-appen.
Høydepunkter
- Opptil 810 lumen
- Varmt hvitt lys
- Lav dimming ned til 5 %
- Styres ved å bruke appen eller stemmen
Spesifikasjoner
Holdbarhet
Antall brytersykluser
50 000
Nominell levetid
25 000