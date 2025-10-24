Adore Bathroom speillampe
Philips Hue White ambiance Adore-vegglampe blander klassisk design med moderne funksjonalitet. Lysinnstillinger lar deg lese, slappe av, få energi med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Hue Bluetooth-appen for øyeblikkelig kontroll. Legg til en Philips Hue Bridge for å låse opp flere funksjoner. Plasser lysarmaturen horisontalt over speilet eller to vertikalt på hver side for best mulig stemningslys.
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall