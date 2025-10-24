Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Amaze pendlet lampe

Salg

Amaze pendlet lampe

Philips Hue White ambiance Amaze-pendelen i hvitt har et unikt design som passer inn i alle kjøkken eller spisestuer. Få naturlig varmt til kjølig hvitt lys og innebygde lysinnstillinger med Bluetooth eller den medfølgende Hue-dimmeren. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge. Plasser lysarmaturen horisontalt over speilet ditt eller monter to vertikalt på hver side for best mulig stemningslys.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Integrert LED
  • Bluetooth-styring via app
  • Inkluderer dimmer
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay