Amaze pendlet lampe
Philips Hue White ambiance Amaze-pendelen i hvitt har et unikt design som passer inn i alle kjøkken eller spisestuer. Få naturlig varmt til kjølig hvitt lys og innebygde lysinnstillinger med Bluetooth eller den medfølgende Hue-dimmeren. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge. Plasser lysarmaturen horisontalt over speilet ditt eller monter to vertikalt på hver side for best mulig stemningslys.
Nåværende pris er 1784,30 kr, opprinnelig pris er 2549,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall