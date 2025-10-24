Philips Hue White ambiance Amaze-pendelen i hvitt har et unikt design som passer inn i alle kjøkken eller spisestuer. Få naturlig varmt til kjølig hvitt lys og innebygde lysinnstillinger med Bluetooth eller den medfølgende Hue-dimmeren. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge. Plasser lysarmaturen horisontalt over speilet ditt eller monter to vertikalt på hver side for best mulig stemningslys.