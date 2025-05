Philips Hue White ambiance Amaze-pendelen i hvitt har et unikt deisgn som passer inn i alle kjøkken eller spisestuer. Få naturlig varmt til kjølig hvitt lys og innebygde lysinnstillinger med Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge. Plasser lysarmaturen horisontalt over speilet ditt eller monter to vertikalt på hver side for best mulig stemningslys.