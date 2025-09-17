Plassert på et nattbord eller TV-stativ bringer disse smarte LED-bordlampene lys til alle områder av rommet ditt.
Guide til smarte LED-bordlamper
Hvordan bør jeg bruke nattbordslamper?
Hvordan bør jeg bruke nattbordslamper?
Hvilken LED-bordlampe bør jeg velge til stuen?
Hvilken LED-bordlampe bør jeg velge til stuen?
Hvorfor bør jeg bruke små bordlamper?
Hvorfor bør jeg bruke små bordlamper?
Må jeg kjøpe en smart lyspære til den smarte LED-bordlampen min?
Må jeg kjøpe en smart lyspære til den smarte LED-bordlampen min?
Hvor skal jeg plassere den smarte bordlampen min?
Hvor skal jeg plassere den smarte bordlampen min?
Hva er den beste smarte skrivebordslampen?
Hva er den beste smarte skrivebordslampen?
Lær om smarte LED-bordlamper
Trenger du reservedeler til Philips Hue-produktet ditt?
Har du mistet en strømledning under flytting? Trenger du nye fester til Hue Play gradient lightstrip? Finn reservedelene du trenger for å gi Philips Hue-produktene dine lengre levetid.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.