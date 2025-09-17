Support
LED-gulvlamper

Smarte LED-gulvlamper

Uansett om du har behov for leselys eller en dekorativ aksent for hjørnet av rommet, kan du finne en smart gulvlampe som passer til stilen din.

Veiledning til smarte LED-gulvlamper

Hvor skal jeg plassere gulvlamper i stua?

Hvor skal jeg plassere LED-gulvlamper på soverommet?

Hvor lys bør en gulvlampe være?

Hva er en smart gulvlampe?

Fungerer smarte LED-gulvlamper med stemmeassistenter?

Trenger jeg smartpærer til gulvlamper?

Finn ut mer om smarte LED-gulvlamper

LED-gulvlamper til stuen

Belysningsideer til små stuer

Med en smart gulvlampe kan en liten stue se større ut takket være riktig belysning og plassering.

Gulvlamper til treningsrommet

Hvordan få den beste belysningen til treningsrommet

Lag den beste belysningen for treningsrommet ditt hjemme, inkludert hva slags smarte gulvlamper du kan skaffe deg og hvor du skal plassere dem.

smarte LED-gulvlamper til stuen

Stilige ideer til stuebelysning

Bruk smarte taklamper for å skape en vakker atmosfære for enhver anledning i et av de mest besøkte rommene i huset: stuen.

Trenger du reservedeler til Philips Hue-produktet ditt?

Har du mistet en strømledning under flytting? Trenger du nye fester til Hue Play gradient lightstrip? Finn reservedelene du trenger for å gi Philips Hue-produktene dine lengre levetid. 

Finn reservedeler til produktet mitt
Få garantiinformasjon

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay