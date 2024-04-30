Support

Philips Hue og Google Assistent

Lag et smart hjem som svarer på alle kommandoene dine – alt du trenger å gjøre er å si ordet.

Smartere og klarere Google Assistant

Få mest mulig ut av ditt smarte hjem

Enten du slår på lyset eller slapper av for en god natts søvn, går Philips Hue og Google Assistant sammen for å hjelpe deg med å få smarthjemmet ditt til å fungere for deg.

Mann på en sofa som ser på TV med surroundbelysning og en smart høyttaler på sidebordet ved siden av ham

Styr lysene med stemmen

Bruk Google Assistant til å kontrollere Philips Hue-lysene – eller til og med Hue sync box – med stemmen.

Se talekommandoer
Sovne lettere, våkne opp naturlig

Bruk Gentle Sleep and Wake-kommandoer for å automatisere soveromslysene dine. Demp sakte lysene ved sengetid, eller få en personlig soloppgang for en naturlig vekker.

 

Mann og kvinne som går inn i et hus med en smart høyttaler

Velg hvordan du vil sette opp systemet

Utnytt alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge. Passer ikke rommet til Hue Bridge? Få opptil 10 lys i rommet via Bluetooth.

Se hvordan det fungerer
Sett opp Philips Hue og Google Assistant

Hvordan

Følg disse trinnvise instruksjonene for å konfigurere Philips Hue i Google Home-appen.

Les veiledningen
Google Nest

Skaff deg Google Nest

Gå til Google Store for å finne Google Assistent-kompatible høyttalere og skjermer, for eksempel Google Nest Mini, Google Nest Hub og Google Nest Hub Max.

Gå til Google Store
