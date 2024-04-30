Lag et smart hjem som svarer på alle kommandoene dine – alt du trenger å gjøre er å si ordet.
Philips Hue og Google Assistent
Smartere og klarere Google Assistant
Få mest mulig ut av ditt smarte hjem
Enten du slår på lyset eller slapper av for en god natts søvn, går Philips Hue og Google Assistant sammen for å hjelpe deg med å få smarthjemmet ditt til å fungere for deg.
Styr lysene med stemmen
Bruk Google Assistant til å kontrollere Philips Hue-lysene – eller til og med Hue sync box – med stemmen.
Sovne lettere, våkne opp naturlig
Bruk Gentle Sleep and Wake-kommandoer for å automatisere soveromslysene dine. Demp sakte lysene ved sengetid, eller få en personlig soloppgang for en naturlig vekker.
Velg hvordan du vil sette opp systemet
Utnytt alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge. Passer ikke rommet til Hue Bridge? Få opptil 10 lys i rommet via Bluetooth.
Skaff deg Google Nest
Gå til Google Store for å finne Google Assistent-kompatible høyttalere og skjermer, for eksempel Google Nest Mini, Google Nest Hub og Google Nest Hub Max.