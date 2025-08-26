Support
Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem.

Smart belysningstilbehør

Slipp løs den fulle kraften til smart belysning. Aktiver lysene dine med bevegelse. Sett en scene med et knappetrykk.
Smart tilbehør gjør ikke bare smarte lys smartere – de gjør livet enklere.

Nærbilde av fronten på Play HDMI sync box 8K

Hue

Play HDMI sync box 8K
Synkroniserer lysene med TV-innhold på 8K, 60 Hz og 4K, 120 Hz
HDMI 2.1-sertifisert
Skaper 1 : 1-fargesynkronisering med det som vises på skjermen
Koble sammen opptil 10 Philips Hue-lys
Nærbilde av fronten på Bridge

Hue

Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen
Nærbilde av fronten på Smart button

Smart button

Smart button
Batteridrevet
45 mm
Matt design
Festes magnetisk eller med feste
Nærbilde av fronten på Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nærbilde av fronten på Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Automatiser lysene dine
Kan monteres overalt
Nærbilde av fronten på Smart plug

Hue

Smart plug
Legg til en lampe til Hue-systemet
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Værbestandig
Automatiser lysene dine
Nærbilde av fronten på Tap dial switch mini

Tilbehør

Tap dial switch mini
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Kan brukes som en fjernbetjening
Nærbilde av fronten på Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nærbilde av fronten på Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nærbilde av fronten på Multipack: Dimmer switch pakke 3-pakning

Multipack: Dimmer switch pakke 3-pakning
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Kan styre opptil 10 lyskilder
Slå på, slå av, dimme eller velge mellom forhåndsinnstilte lysmoduser
Nærbilde av fronten på Wall switch module 2-pakning

Hue

Wall switch module 2-pakning
Monteres bak eksisterende lysbryter
Tilpasset sceneutvalg
Styr hue-belysning med eksisterende bryter
Hue Bridge kreves
Finn ut mer om smarthjemstilbehør

Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem. En person som styrer Philips Hue smartbelysning ved hjelp av Hue appen på en smarttelefon. En hvit Philips Hue smart button plassert på et bord ved siden av en bærbar datamaskin.

Hue Bridge kjøpeguide

Hue Bridge eller Hue Bridge Pro? Her er alt du trenger å vite om Hue smarte lyshubber for å hjelpe deg med å ta det riktige valget for oppsettet ditt.
En person som styrer Philips Hue smartbelysning ved hjelp av Hue appen på en smarttelefon.

Slik legger du til smart lystilbehør til Philips Hue systemer

Finn ut mer om hvordan du legger til smart tilbehør i det smarte Philips Hue belysningssystemet ditt.
En hvit Philips Hue smart button plassert på et bord ved siden av en bærbar datamaskin.

Slik installerer du en Philips Hue smart button

Lær hvordan du installerer smart button og brytere for å få fullstendig, skreddersydd kontroll over smartlysene i hjemmet ditt.

Guide til smart lystilbehør

Hva er Hue Bridge?

Trenger jeg en Hue Bridge?

Hva er det beste tilbehøret til smart belysning?

Hva kan du gjøre med en bevegelsessensor?

Hva er forskjellen på en kontaktsensor og en bevegelsessensor?

Hva kan du gjøre med en smart lysbryter?

Hva er en smartplugg?

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

