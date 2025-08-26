Smart belysningstilbehør

Slipp løs den fulle kraften til smart belysning. Aktiver lysene dine med bevegelse. Sett en scene med et knappetrykk.
Smart tilbehør gjør ikke bare smarte lys smartere – de gjør livet enklere.
Play HDMI sync box 8K
Synkroniserer lysene med TV-innhold på 8K, 60 Hz og 4K, 120 Hz
HDMI 2.1-sertifisert
Skaper 1 : 1-fargesynkronisering med det som vises på skjermen
Koble sammen opptil 10 Philips Hue-lys
Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen
Smart button
Smart button
Batteridrevet
45 mm
Matt design
Festes magnetisk eller med feste
Dimmer switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Motion sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Automatiser lysene dine
Kan monteres overalt
Smart plug
Legg til en lampe til Hue-systemet
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Outdoor sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Værbestandig
Automatiser lysene dine
Tap dial switch mini
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Kan brukes som en fjernbetjening
Tap dial switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Tap dial switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Multipack: Dimmer switch pakke 3-pakning
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Kan styre opptil 10 lyskilder
Slå på, slå av, dimme eller velge mellom forhåndsinnstilte lysmoduser
Wall switch module 2-pakning
Monteres bak eksisterende lysbryter
Tilpasset sceneutvalg
Styr hue-belysning med eksisterende bryter
Hue Bridge kreves
Finn ut mer om smarthjemstilbehør
Guide til smart lystilbehør
Hva er Hue Bridge?
Trenger jeg en Hue Bridge?
Hva er det beste tilbehøret til smart belysning?
Hva kan du gjøre med en bevegelsessensor?
Hva er forskjellen på en kontaktsensor og en bevegelsessensor?
Hva kan du gjøre med en smart lysbryter?
Hva er en smartplugg?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.