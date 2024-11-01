Det er den første i sitt slag: en dyp musikk- og lysintegrasjon som lar lyset og lyden flettes sammen. Koble sammen Philips Hue- og Spotify-kontoene dine for å la lysene reagere på hvilken som helst sang.
Philips Hue + Spotify
Se musikken din komme til live
Enten du slapper av til stemningsmusikk eller slipper din indre rockestjerne løs, blir musikken en opplevelse du kan høre, se og føle.
Sett opp Philips Hue + Spotify
Du trenger bare noen få ting for å bruke Philips Hue + Spotify: en Hue Bridge, fargerike lys og en lydenhet.
Opprett rommet ditt
Du trenger fargerike lys gruppert sammen i underholdningsområdet i Philips Hue-appen. Har du ikke et underholdningsområde ennå? Du kan sette det opp når du kobler sammen kontoene dine.
Koble sammen kontoene dine
Åpne synkroniseringsfanen i Philips Hue-appen og følg instruksene på skjermen for å logge inn på Philips Hue og Spotify kontoene dine.
Se lydene
Trykk på Start sync på Synkroniser-fanen og begynn å lytte til en sang eller spilleliste på en hvilken som helst enhet som er logget på Spotify-kontoen din – en telefon, et nettbrett eller til og med datamaskinen din.
En symfoni av lys og lyd
Philips Hue smartbelysning og Spotify musikk er i perfekt harmoni. Få mest ut av musikken din, og endre din opplevelse av det.
Dyp integrasjon
Philips Hue genererer lysskripter som reflekterer musikkrytmen, og med Spotify bruker den en enda mer avansert algoritme. Lysskript harmoniser perfekt til hver låt, og tilpasser seg sjanger, stemning og rytme.
Tilpass måten du synkroniserer
Finjuster opplevelsen din ved å justere intensiteten, lysstyrken og til og med fargepaletten til lysene dine. Musikken din er personlig, så lysene dine bør også være det.
Bruk enhver lydenhet
Intet lydsystem er for lite til Philips Hue + Spotify. Bruk med komplett omgivelseslyd-system eller slapp av med hodetelefoner koblet til telefonen.
Få Spotify
Philips Hue + Spotify fungerer både med gratis og betalt Spotify-kontoer. Opprett en Spotify-konto, last ned appen til mobilen eller datamaskinen, og få gleden av et stort bibliotek med låter og spillelister.
Fargelys og Hue Bridge er påkrevd
For å se lysene dine reagere til musikken, trenger du fargerike Philips Hue smartlys og en Hue Bridge.
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Spørsmål og svar
Fungerer integrasjonen med Philips Hue + Spotify med alle Philips Hue-produkter?
Fungerer integrasjonen med Philips Hue + Spotify med alle Philips Hue-produkter?
Hva er forskjellen mellom Philips Hue + Spotify og musikkmodusen til Philips Hue Play HDMI sync box?
Hva er forskjellen mellom Philips Hue + Spotify og musikkmodusen til Philips Hue Play HDMI sync box?
Hva er forskjellen mellom Philips Hue + Spotify-integrasjon og tredjepartsapper?
Hva er forskjellen mellom Philips Hue + Spotify-integrasjon og tredjepartsapper?
Hvilke typer Spotify-kontoer er kompatible med Philips Hue + Spotify?
Hvilke typer Spotify-kontoer er kompatible med Philips Hue + Spotify?
Kan jeg bruke Philips Hue + Spotify uten en Spotify-konto?
Kan jeg bruke Philips Hue + Spotify uten en Spotify-konto?
Trenger brukere en Spotify Premium-konto for å koble Philips Hue til Spotify i Philips Hue-appen?
Trenger brukere en Spotify Premium-konto for å koble Philips Hue til Spotify i Philips Hue-appen?
Hvordan kobler jeg Philips Hue til Spotify?
Hvordan kobler jeg Philips Hue til Spotify?
Kan jeg bruke taleassistenter til å kontrollere Philips Hue + Spotify?
Kan jeg bruke taleassistenter til å kontrollere Philips Hue + Spotify?
Hvilken versjon av Hue-appen trenger jeg for å bruke Philips Hue + Spotify?
Hvilken versjon av Hue-appen trenger jeg for å bruke Philips Hue + Spotify?
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