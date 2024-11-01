Philips Hue + Spotify

Det er den første i sitt slag: en dyp musikk- og lysintegrasjon som lar lyset og lyden flettes sammen. Koble sammen Philips Hue- og Spotify-kontoene dine for å la lysene reagere på hvilken som helst sang.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Fordyp deg i musikken

Se musikken din komme til live

Enten du slapper av til stemningsmusikk eller slipper din indre rockestjerne løs, blir musikken en opplevelse du kan høre, se og føle.

Sett opp Philips Hue + Spotify

Du trenger bare noen få ting for å bruke Philips Hue + Spotify: en Hue Bridge, fargerike lys og en lydenhet.

Mobilenhet som viser skjermbildet Oppretting av underholdningsområde i Hue-appen

Opprett rommet ditt

Du trenger fargerike lys gruppert sammen i underholdningsområdet i Philips Hue-appen. Har du ikke et underholdningsområde ennå? Du kan sette det opp når du kobler sammen kontoene dine.

Mobilenhet som viser Philips Hue + Spotify-oppsettskjermen i Hue-appen

Koble sammen kontoene dine

Åpne synkroniseringsfanen i Philips Hue-appen og følg instruksene på skjermen for å logge inn på Philips Hue og Spotify kontoene dine.

Mobilenhet som viser Synkroniser-fanen i Hue-appen

Se lydene

Trykk på Start sync på Synkroniser-fanen og begynn å lytte til en sang eller spilleliste på en hvilken som helst enhet som er logget på Spotify-kontoen din – en telefon, et nettbrett eller til og med datamaskinen din.

En symfoni av lys og lyd

Philips Hue smartbelysning og Spotify musikk er i perfekt harmoni. Få mest ut av musikken din, og endre din opplevelse av det.

En smart lampe på et sidebord med en mobil enhet som viser Synkroniser-fanen i Hue-appen

Dyp integrasjon

Philips Hue genererer lysskripter som reflekterer musikkrytmen, og med Spotify bruker den en enda mer avansert algoritme. Lysskript harmoniser perfekt til hver låt, og tilpasser seg sjanger, stemning og rytme.

Smart gulvlampe med mobilenhet som viser Hue-scenegalleri i Hue-appen

Tilpass måten du synkroniserer

Finjuster opplevelsen din ved å justere intensiteten, lysstyrken og til og med fargepaletten til lysene dine. Musikken din er personlig, så lysene dine bør også være det. 

Smart høyttaler på nattbordet

Bruk enhver lydenhet

Intet lydsystem er for lite til Philips Hue + Spotify. Bruk med komplett omgivelseslyd-system eller slapp av med hodetelefoner koblet til telefonen.

Utforsk synkronisering med musikk
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Fungerer med Philips Hue fargerike lys

Opprett et underholdningsområde med smartlysene du elsker. Philips Hue + Spotify krever Philips Hue White og fargeambiente lys, og en Hue Bridge. 

Handle fra utvalget
Soverom med smarte bordlamper og smarte spotlights med en mobil enhet som viser Synkroniser-fanen i Hue-appen

Få Spotify

Philips Hue + Spotify fungerer både med gratis og betalt Spotify-kontoer. Opprett en Spotify-konto, last ned appen til mobilen eller datamaskinen, og få gleden av et stort bibliotek med låter og spillelister. 

Gå til Spotify
Samling av Philips Hue-pærer, Hue Bridge og smart spotlight

Fargelys og Hue Bridge er påkrevd

For å se lysene dine reagere til musikken, trenger du fargerike Philips Hue smartlys og en Hue Bridge. 

Se hvordan det fungerer

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Spørsmål og svar

Fungerer integrasjonen med Philips Hue + Spotify med alle Philips Hue-produkter?

Hva er forskjellen mellom Philips Hue + Spotify og musikkmodusen til Philips Hue Play HDMI sync box?

Hva er forskjellen mellom Philips Hue + Spotify-integrasjon og tredjepartsapper?

Hvilke typer Spotify-kontoer er kompatible med Philips Hue + Spotify?

Kan jeg bruke Philips Hue + Spotify uten en Spotify-konto?

Trenger brukere en Spotify Premium-konto for å koble Philips Hue til Spotify i Philips Hue-appen?

Hvordan kobler jeg Philips Hue til Spotify?

Kan jeg bruke taleassistenter til å kontrollere Philips Hue + Spotify?

Hvilken versjon av Hue-appen trenger jeg for å bruke Philips Hue + Spotify?

Samling av Philips Hue-pærer, Hue Bridge og smart spotlight

Få støtte

Vi er alltid glade for å hjelpe! Hvis du trenger mer støtte i sammenkoblingen av Philips Hue og Spotify, kan du sjekke ut flere spørsmål og svar eller ta kontakt med oss.

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