* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Dobbel pakke E14
To klassiske mignion-pærer får en smart oppgradering. Med tusenvis av nyanser fra varmt til kjølig hvitt lys, øyeblikkelig dimming og standard E14-baser er dette lyskilder som skaper den rette stemningen til alle øyeblikk.
Nåværende pris er 59,95 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge kreves
- 2 x E14-pære
- Varmt til kaldt hvitt lys
- Kan dimmes
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Få den rette stemningen med intelligent hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kaldt
Velg mellom 50 000 nyanser av varmt og kaldt hvitt lys for å sette deg i humør til å jobbe, leke eller slappe av – uansett når på dagen det er. Start dagen din rett med kaldt, kraftig hvitt lys, eller ro deg ned for natten med gylden fargenyanser.
Få den riktige smartbelysningen for dagligdagen
Gjør dagen din lettere med fire forhåndsinnstilte lysscener som har blitt håndlaget for de daglige oppgavene dine. De to kalde tonene, Energize and Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen og holde fokus, mens de varmere scenene, Read og Relax, hjelper deg med å nyte en god bok og til å slappe av.
Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme
Hue-appen gir deg komplett kontroll over lysene, også når du ikke er hjemme. Slå av og på lysene eksternt bare ved å bruke appen for å sikre at hjemmet alltid lyser slik du vil ha det.
Styr lysene med stemmen
Når du er koblet til Hue Bridge, kan du koble lysene dine opp mot Alexa, Apple HomeKit, og Google Assistant, og kontrollere lysene dine ved hjelp av stemmen din. Enkle talekommandoer lar deg slå lysene på og av, regulere lysstyrken på lysene dine, og til og med bruke en lysscene.
Koble til Hue Bridge for komplet lysstyring
Dette produktet krever en tilkobling til Hue Bridge for å kunne låse opp den komplette smartkontrollen og dens funksjoner. Kontroller lysene dine med Philips Hue-appen, angi tidsinnstillinger, rutiner, legg til eller fjern lys og mer. *Hue Bridge selges separat
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
39x117