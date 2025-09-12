Få den riktige smartbelysningen for dagligdagen

Gjør dagen din lettere med fire forhåndsinnstilte lysscener som har blitt håndlaget for de daglige oppgavene dine. De to kalde tonene, Energize and Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen og holde fokus, mens de varmere scenene, Read og Relax, hjelper deg med å nyte en god bok og til å slappe av.