Philips Hue White Ambiance Runner-spotlyset i svart har et justerbart hode som lar deg skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle hjørner av rommet. Bruk de innebygde lysinnstillingene og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.