Våkne opp og sovne på en naturlig måte

Philips Hue hjelper deg med å starte dagen på en behagelig måte. Lysstyrken økes gradvis og simulerer en soloppgang som gjør at du våkner på en naturlig måte i stedet for å bli vekket av en vekkerklokke. Få en god start på dagen. Om kvelden kan du roe ned, slappe av og gjøre kroppen klar for en god natts søvn med et avslappende varmhvit lys.