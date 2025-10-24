1-pakning A60 B22 Filament Standard
Vintagelyspære møter det moderne funksjoner med A60-smartpæren. Denne LED-pæren har en klassisk form og en spiralformet indre glødetråd. Den kan dimmes fra varmt til kaldt hvitt lys og har en B22-base.
Energimerke G
Høydepunkter
- White Ambiance Filament
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Varmt til kjølig hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x114