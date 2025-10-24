Support
Nærbilde av fronten på Hue White Ambiance Filament 1-pakning A60 B22 Filament Standard

1-pakning A60 B22 Filament Standard

Vintagelyspære møter det moderne funksjoner med A60-smartpæren. Denne LED-pæren har en klassisk form og en spiralformet indre glødetråd. Den kan dimmes fra varmt til kaldt hvitt lys og har en B22-base.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke G

Høydepunkter

  • White Ambiance Filament
  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Varmt til kjølig hvitt lys
  • Direkte styring via Bluetooth
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    60x114

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

