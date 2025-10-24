Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Innfelt Milliskin-spotlight ekst.

Innfelt Milliskin-spotlight ekst.

Flush-mount Philips Hue White ambiance Milliskin-spotlyset i aluminium passer sømløst inn i omgivelsene sine mens det gir et varmt til kjølig hvitt lys og har innebygde lysinnstillinger. Få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth eller koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Inkluderer GU10 LED-pære
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Aluminium

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay