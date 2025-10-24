Innfelt Milliskin-spotlight ekst.
Flush-mount Philips Hue White ambiance Milliskin-spotlyset i aluminium passer sømløst inn i omgivelsene sine mens det gir et varmt til kjølig hvitt lys og har innebygde lysinnstillinger. Få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth eller koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.
Nåværende pris er 449,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Syntetiske materialer