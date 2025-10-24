2-pakning E27
Disse to smarte LED-lyskildene (E27) passer til de fleste armaturer, slik at du kan få smartbelysning hvor som helst i hjemmet. Skap den rette stemningen øyeblikkelig med millioner av nyanser av hvitt og farget lys.
Nåværende pris er 1119,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Hvitt og farget lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x110