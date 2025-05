En plug-and-play-aksentlampe

Philips Hue Bloom er en liten og allsidig smartlampe som lyser opp i millioner av farger. Bloom har en praktisk plug-and-play-design som gjør at du kan plassere den hvor som helst: Sett den på et bord for å bade veggene i vakkert lys, sett den på nattbordet for å få behagelig kveldslys, eller plasser den nær TV-en for å la lyset spille på lag med underholdningen.