Mal utendørs med 16 millioner farger

Med Philips Hue utebelysning har magien ingen begrensning. Lek med 16 millioner farger og alle nyanser av hvitt lys for å skape den effekten du vil ha. Fremhev objekter, trær eller stier for å få uteplassen din til å skille seg ut. Bruk Hue-appen til å lagre favorittlysinnstillingene og hent dem frem igjen når du vil, med et enkelt fingertrykk.