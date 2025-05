Skap stemning i et hvilket som helst rom i hjemmet med den elegante Philips Hue Iris-lampen i svart. Iris skaper en avansert og unik effekt ved å bade veggene i farger og skape et behagelig bakgrunnslys. Bruk den sammen med Hue Bridge for å få et komplett utvalg av smartbelysningsfunksjoner.