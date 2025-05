Revolusjonerende hjemmeunderholdning

Philips Hue er det eneste smartbelysningsmerket som enkelt synkroniserer fargeaktivert smartbelysning med filmer og spill for spennende hjemmeunderholdning. Den revolusjonerende Hue Sync-teknologien registrerer innholdet du ser på eller spiller, og tolker det til et lysmanus for å skape en fargerik opplevelse i hele rommet.