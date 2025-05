Dekorer ved hjelp av indirekte intelligente lys

Forvandle atmosfæren i hjemmet ditt ved hjelp av én knapp. Bruk over 16 millioner farger og 50 000 nyanser av hvitt lys, fra kaldt til varmt, for å skape spesielle øyeblikk, sette den rette stemningen på en fest, eller for å roe ned for kvelden.