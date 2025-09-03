* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Startsett: 3 smarte GU10-spotlys
Legg til stemningsfull farge i ethvert rom med Philips Hue White and color ambiance starter kit. Settet inneholder 3 fargede smartpærer og en Hue Bridge som gir full kontroll over lysene, tilgang til Hue appen og uendelige funksjoner.
Høydepunkter
- ±10 års levetid
- Umiddelbar trådløs dimming
- Philips Hue Bridge inkludert
- Hvitt og farget lys
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x57x50 mm