Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Startsett: 3 smarte GU10-spotlys

Startsett: 3 smarte GU10-spotlys

Legg til stemningsfull farge i ethvert rom med Philips Hue White and color ambiance starter kit. Settet inneholder 3 fargede smartpærer og en Hue Bridge som gir full kontroll over lysene, tilgang til Hue appen og uendelige funksjoner.

Høydepunkter

  • ±10 års levetid
  • Umiddelbar trådløs dimming
  • Philips Hue Bridge inkludert
  • Hvitt og farget lys
Se alle produktspesifikasjonene
Finn en produktmanual

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    50x57x50 mm

Design og utseende

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay