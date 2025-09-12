Support
Kom i gang med det trådløse dimmesettet til Philips Hue, og bruk jevn trådløs dimming. Klar til bruk. Styr lyspæren med dimmeren som følger med, eller koble alt til Hue Bridge for å få tilgang til flere intelligente funksjoner.

Høydepunkter

  • White
  • Hue Bridge aktivert
  • 1 x E27-pære
  • Varmhvitt lys
  • Kan dimmes
  • Med Hue Dimmer switch
Juster lysstyrken på de smarte lysene dine

Philips Hue-dimmeren gir deg muligheten til å trådløst justere lysstyrken på lysene dine helt opp eller helt ned.

Koble til opptil 10 smartlys

Med Philips Hue trådløse dimmepakke for smartbelysning, kan du koble til opptil 10 lys som du kan styre samtidig fra en enkelt dimmer.

Utvid det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge

Når smartlysene er koblet til en Hue Bridge (*selges separat), blir de enda mer allsidige, og du kan styre lysene med Philips Hue-appen. Konfigurer tidsplaner, rutiner eller legg til og fjern lys fra systemet ditt.

Monter dimmeren hvor som helst

Philips Hue Dimmer switch fungerer som en normal lysbryter og dimmer – bare bedre. I tillegg til å montere den med skruer eller sterk tape, kan du også ta den med deg hvor som helst.

Spesifikasjoner

    62x110

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

